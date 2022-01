Oroscopo di Branko 7 gennaio: salute e amore di questo venerdì

Ariete – Finalmente avete raggiunto un bel benessere interiore e l’amicizia vi fa bene al cuore. Cercate di fare più sport e di dedicarvi ai muscoli e ai legamenti!

Toro – E’ il momento di risolvere un conflitto: perdonare fa bene al cuore. A volte, tra l’altro, siete un po’ irritati e senza tatto: bisogna tenere in conto di questo!

Gemelli – Oggi siete di buon umore e questo vuol dire che sarete fortunati. Siete molto sensibili al vento, occhio agli sbalzi di temperatura. Che ne dite di fare più sport?

Cancro – Discussioni interessanti in vista, ma cercate di non farvi coinvolgere dai bisogni degli altri. Non ve lo potete permettere in questo preciso momento!

Leone – Siete fortunati, ma occhio ai rischi. Dal punto di vista fisico, invece, cercate di prendervi cura delle vie urinarie: meglio assumere più liquidi e rivedere lo stile di vita!

Vergine – Nuova fase della vostra vita in arrivo, soprattutto nel campo sentimentale. Le soddisfazioni non mancano, ma ci saranno anche dei dubbi: cercate di isolarvi e di essere più ottimisti del solito!

Bilancia – Le idee non vi mancano, pensate a nuovi progetti: avete bisogno di ritrovare i vostri valori per ritornare in forma. Il tempo vi aiuterà, sarà vostro alleato!

Scorpione – L’immaginazione c’è, non avete bisogno di scombussolare molto nella vostra vita. Bene la forma fisica e le energie!

Sagittario – Oggi siete decisi e in grado di affrontare questioni importanti. Cercate di controllare la vostra dieta, occhio agli squilibri!

Capricorno – Oggi tutto procede bene, siete calmi e Venere è con voi. Tra l’altro vi aiuterà a fare un bilancio della vostra vita, ma bisogna fare la differenza tra sogni e realtà!

Acquario – Bene, le iniziative non vi mancano. Anzi, ora siete pronti ad affrontare ogni tipo di ostacolo con questo buon morale. E i risultati si vedranno subito!

Pesci – Cercate di circondarvi di persone che vi amano e seguite di più il vostro cuore, non sbaglierete. Il buon umore c’è, ma il sonno manca: meglio riposarsi di più!

