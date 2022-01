nick-luciani-dei-cugini-di-campagna:-tenera-dedica-alla-figlia-karen

Il cantante Nick Luciani dei Cugini di Campagna, dall’addio alla band alle difficoltà economiche: tenera dedica alla figlia Karen.

Dai primi anni Novanta, salvo una sosta, fa parte della band dei Cugini di Campagna: il gruppo nato nel 1970 è noto al grande pubblico per la hit ‘Anima Mia’, ma anche per il loro outfit che ha fatto la storia. Fondato dai fratelli Michetti, vede appunto alla voce da molti anni Nick Luciani, che ha la stessa età della band, essendo anche lui nato nel 1970.

In un’intervista, ha raccontato come avvenne l’incontro che lo ha poi reso celebre: “Il nostro incontro risale al 1993. Io avevo già un mio gruppo, nel quale cantavo alcune canzoni dei Cugini di campagna, tra cui Anima mia e Innamorata. C’era un carissimo amico che veniva in vacanza ai Castelli Romani, ma lavorava in un hotel di Roma, spesso frequentato da alcuni discografici, tra cui Ivano Michetti. Questo amico fece ascoltare ad Ivano una mia cassetta e da lì è partito un po’ tutto”.

Dopo anni di successi, nel 2014 Nick Luciani ha rotto con la band e l’anno successivo è uscito il suo progetto solista, “Ricomincio da me”: 12 gli inediti più alcuni classici della produzione dei Cugini di Campagna. Nel disco, c’è anche gran parte della sua vita privata e sentimentale, come ha avuto modo di testimoniare in alcune occasioni.

Karen, quel brano che Nick Luciani ha dedicato alla figlia…

Tra i brani, ce n’è uno dedicato alla figlia Karen, nata appunto dal matrimonio con Vanessa Perna, la moglie con cui ha condiviso tanti momenti speciali. La canzone è nata nello stesso periodo in cui il cantante ha lasciato la band dei Cugini di Campagna per divergenze con uno dei suoi fondatori, Ivano Michetti. Nick Luciani aveva parlato di “mancanza di collaborazione, prove, allestimento degli spettacoli”.

Situazioni queste che oltre a logorare i rapporti interni al gruppo, avevano anche portato a realizzare dei concerti dal vivo ritenuti dallo stesso cantante di qualità scadente. Per la voce dei Cugini di Campagna, che ha sposato Vanessa Perna nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina nel 1999, era iniziata una fase nuova della sua vita. Una fase in cui – con al fianco la moglie e la figlia Karen – aveva dovuto rivedere proprio il suo stile di vita, diventando “un uomo di casa”.

Non solo, in un’intervista aveva spiegato: “Ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista”. La sua carriera da solista, insomma, non è mai decollata, ma di quel periodo restano brani che sono una dichiarazione d’amore per la figlia Karen, così come per la moglie Vanessa. Il suo ultimo singolo “Mentre aspetto che torni” ha invece aperto la strada a un ritorno: quello nella band dei Cugini di Campagna.

