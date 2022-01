“Né il Colle, né la pandemia. Ecco il vero problema di Draghi”. Rampini sconvolge lo studio: il fantasma dell’Ue e quello che pochi ricordano

Si parla di Mario Draghi a Controcorrente. Nella puntata in onda giovedì 6 gennaio, nel salotto di Veronica Gentili c’è anche Federico Rampini. Il giornalista, in collegamento con Rete Quattro, svela il vero problema che dovrà affrontare il premier. “Io mi ostino a pensare che i problemi maggiori per Draghi non saranno né la pandemia che non durerà in eterno, né il Quirinale”.

Per Rampini infatti il vero problema per il presidente del Consiglio sarà “se e come riuscire a spendere i soldi del NextGenerationEU. Questo decreterà la rinascita o il fallimento dell’Italia”. Insomma, per il giornalista tutto si gioca lì, perché è “un’occasione che non si ripresenta un’altra volta“. Intanto è notizia di pochi mesi fa che Rampini ha lasciato Repubblica: “Posso dirti che non avrei mai voluto essere costretto a questo”, aveva spiegato in una intervista a Luca Telese per Tpi.

“Se non ci fosse stata una crisi aziendale avevo ancora un anno e mezzo. E poi, restando al lavoro si fa la ricchezza di un sistema previdenziale: conti in equilibrio”. Il suo era stato uno sfogo amarissimo, nel quale tuonava: “Le mannaie che impongono l’abbandono. Non è un lamento personalistico, ma la constatazione di un uomo che è (anche) cittadino americano, che è cresciuto in Belgio, è stato corrispondente da Pechino, ha lavorato in mezzo mondo…. Io un sistema così demenziale non l’ho visto in nessun Paese del pianeta”. Accuse, queste, su cui il giornalista non ha fatto marcia indietro.