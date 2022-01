Monica De Lisio: chi è e quanto ha vinto la campionessa di Caduta Libera

Monica De Lisio questa sera a Caduta Libera giocherà il titolo finale: quando ha partecipato e quanto ha vinto

Monica De Lisio è stata una delle più grandi campionesse della tramissione guidata da Gerry Scotti e questa sera nella puntata speciale che assegnerà il titolo di campione dell’anno 2021, sarà tra le protagoniste, in gara per la vittoria finale.

Facciamo un passo indietro nel tempo e proviamo a ricostruire il percorso di Monica nel programma, tenendo d’occhio alcuni aspetti personali, chi è cosa fa nella vita.

Monica ha partecipato all’edizione numero quattro di Caduta Libera. La sua presenza però non fu lunga poiché durò solo quattro puntate. E allora perché viene ricordata come una delle più importanti partecipanti? La sua esperieza si può dire che fu breve ma intensa. Grazie alle sue capacità e conoscenze, riuscì a portarsi a casa un montepremi da far gola a chiunque per un totale di ben 71mila euro.

Monica De Lisio, contro chi gareggerà

Ma cosa fa oggi Monica De Lisio? In verità non ci sono molte notizie sul suo conto. Se alcuni quiz televisivi hanno sfornato campioni ai quali successivamente è stato proposto un ruolo in televisione (storico il caso di Massimo Cannoletta) Monica è stata tra la maggior parte dei partecipanti che terminata l’esperienza in tv è tornata a una vita lontana dai riflettori.

Dopo essere stata protagonista per quattro pomeriggi, di lei non si è saputo più nulla. Stasera certamente si portanno conoscere maggiori dettagli della sua vita.

Partecipanti e ospiti di questa sera

Nella puntata conclusiva di questa sera sulla botola centrale ci sarà il Campione in carica Michele Marchesi, imbattuto dopo 32 puntate con montepremi complessivo vinto di 275.000 euro.

A sfidarlo, oltre Monica De Lisio sulle altre nove botole ci saranno i tre vincitori degli altrettanti speciali, Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, e quelli del passato Edoardo Riva, Giovanni Trovato, Gabriele Giorgio e Silvio più i due vip, Aurora Ramazzotti e Alessandra Viero. Ricco anche l’elenco degli ospiti: Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia, Amanda Lear e Raul Cremona.

