lutto-per-ilona-staller:-l’addio-al-fratello-laszlo-dell’ex-attrice

Tragedia per Ilona Staller, nota anche come Cicciolina: l’ex deputata e attrice hard ha condiviso la triste notizia della morte del fratello Laszlo.

Ilona Staller, conosciuta anche con lo pseudonimo Cicciolina, è giunta alla soglia dei settant’anni: ex attrice pornografica, cantante e conduttrice radiofonica, è stata anche deputata per il Partito Radicale.

Staller, negli scorsi giorni ha condiviso una tragica notizia: la morte inaspettata del fratello Laszlo, che ha lasciato la sua famiglia nella sofferenza.

Ilona Staller: l’annuncio della morte del fratello

Ilona Staller ha condiviso l’annuncio sul suo profilo ufficiale di Twitter domenica scorsa: “Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller” ha scritto l’ex attrice, spiegando che Laszlo non aveva nessun problema di salute e che la sua è stata una morte prematura.

“La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria Staller, oltre che tutta la mia famiglia ungherese! Siamo addolorati!” ha concluso Staller, di origini ungheresi e naturalizzata italiana.

Nelle scorse ore, l’ex attrice ha pubblicato un’ulteriore foto in memoria del fratello sempre su Twitter, scrivendo: “Vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino”, morto all’inizio del mese di gennaio.

Vorrei andare in paradiso per ritrovarmi con il mio fratellino Staller Laszlo morto giovane , prematuramente a Gennaio 2022 .Sono addolorata insieme con la nostra famiglia ungherese. . pic.twitter.com/UQd9Yw62hO — Ilona Staller (@cicciolina_uff) January 5, 2022

Il lutto sembrerebbe essere arrivato in un periodo già difficile per Ilona: secondo le notizie, l’ex attrice sarebbe attualmente in bancarotta, nonostante il suo enorme successo nel cinema per adulti italiano.

In base ai quotidiani, infatti, Staller avrebbe messo all’asta una serie di oggetti personali: dal vestito tricolore indossato nel suo esordio nel mondo della politica, al pianoforte, fino ad arrivare alla sua abitazione e alla sua biancheria intima. Tutto ciò per poter ripagare i debiti contratti in passato, a causa del taglio del suo vitalizio da ex parlamentare. Ilona, al momento, ha dato vita ad un allevamento di gatti persiani a Roma, dove risiede.

