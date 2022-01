laura-di-mauro,-da-fantastico-a-mamma-mia:-la-carriera-dall’artista

Una nuova versione del Musical Mamma Mia sta spopolando al Teatro Sistina di Roma, una delle protagoniste è Laura Di Mauro nel ruolo di Tanya

L’attrice, ballerina a cantante di Roma sta incantando il pubblico e convincendo la critica

Dal 7 dicembre, e fino al 30 gennaio, covid permettendo, sta spopolando al Teatro Sistina di Roma il musical Mamma Mia!. E’ il remake dello spettacolo già andato in scena nella stagione 2017-2018.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Mamma Mia Ci risiamo, trama cast e curiosità del film

Protagonisti dello show, diretto da Massimo Romeo Piparo, vede come protagonisti Sabrina Marciano, Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz. Lo spettacolo sta riscuotendo un importante successo di pubblico e di critica oltre che per la bravura dei protagonisti grazie anche ai cosiddetti personaggi minori che stanno dando un tocco in più allo show.

Una in particolare, Laura Di Mauro che interpreta il ruolo di Tanya sta davverso spopolando. Ma chi è Laura Di Mauro? Scopriamo qualcosa in più della sua carriera.

La carriera di Laura Di Mauro

Artista a tutto tondo formatasi all’Accademia di Danza di Renato Greco dove ha studiato canto e ballo con la Maestra Edda Dell’Orso.

A metà degli Anni Ottanta il salto in televisione dove lavora come ballerina in programmi Rai di grande successo come Effetto Nuvolari, ben quattro edizioni di Fantastico, la 8 del 1987, la 9 del 1988 e quelle guidate da Pippo Baudo nel 1990 e Raffaella Carrà nel 1991. Partecipa anche a Lascia o Raddoppia, Domenica In e I cervelloni.

—>>> Leggi anche: Netflix, Don’t Look Up il film con Jennifer Lawrence e Leonardo Di Caprio –…

Intensa, in parallelo l’attività teatrale, in particolare da metà Anni Novanta. L’esordio è al Salone Margherita diretta da Pingitore come cantante. Poi lavora anche in commedie di Verde, Castellacci e Vaime.

Importanti anche i lavori degli Anni Duemila. Ricordiamo in particolare il Conte Tacchia diretto da Gino Landi, Comicissima sera, dove è la protagonista femminile accanto ai fratelli Giuffrè, Due ore sole ti vorrei diretto dal compianto Piero Garinei, Vacanze Romane con Massimo Ghini e Serena Autieri e Parlami di me con Christian De Sica.

Nel 2017, come detto, l’ingaggio nel musical Mamma Mia, musical che torna in scena nella stagione 2021-2022 per rinverdire i fasti del lavoro ideato da Judy Craymer e libretto di Catherine Johnson.

The post Laura Di Mauro, da Fantastico a Mamma Mia: la carriera dall’artista appeared first on Ck12 Giornale.