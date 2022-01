kim-mi-soo:-morta-a-29-anni-l’attrice-delle-serie-snowdrop-ed-hellbound

Kim Mi-soo, un’attrice sudcoreana che è apparsa nella serie Disney + “Snowdrop” e “Hellbound” di Netflix, è morta all’età di 29 anni.

L'attrice Kim Mi-soo, che è apparsa nella serie Disney + "Snowdrop" e "Hellbound" di Netflix, è venuta a mancare improvvisamente a soli 29 anni. La morte della star televisiva e modella in erba è stata annunciata in una dichiarazione della sua agenzia, la Landscape Entertainment.

Si tratta di un volto davvero molto popolare, in quanto le due serie sudcoreane hanno avuto un successo molto importante in tutto il mondo. “Dobbiamo condividere una notizia estremamente straziante e triste. L’attore Kim Mi-soo ci ha improvvisamente lasciato il 5 gennaio”, si legge nella dichiarazione.

L’agenzia ha lanciato un appello chiedendo di rispettare la memoria dell’attrice e di non speculare su eventuali ipotesi sulla causa del decesso. In ogni caso, non è stata resa nota la causa della morte improvvisa della giovane attrice sudcoreana. La morte di Kim arriva poche settimane dopo che “Snowdrop” – un dramma politico ambientato nel 1987 nel movimento democratico in Corea del Sud – è stato presentato in anteprima su Disney +.

Chi era Kim Mi-soo, l’attrice sudcoreana morta a soli 29 anni

Nella serie televisiva che ha avuto un grande e immediato riscontro e il cui titolo completo è Seolganghwa: Snowdrop, la giovane attrice scomparsa ha interpretato Eun Young-ro, ovvero una giovane studentessa alla Hosoo Women’s University, che si innamora del protagonista della fiction, un agente nordcoreano inviato in Corea del Sud in missione, interpretato dall’attore e modello Jung Hae-in, uno dei volti più noti di cinema e fiction sudcoreani.

Non è l’unico popolare ruolo dell’attrice sudcoreana venuta a mancare in maniera davvero improvvisa nelle scorse ore. Kim Mi-soo è infatti anche nel cast di Hellbound, una serie televisiva sudcoreana diretta da Yeon Sang-ho. La serie sta avendo molto successo ed è stata distribuita in tutto il mondo da Netflix a partire dal 19 novembre 2021, dopo essere stata presentata al Toronto International Film Festival.

Nella serie apocalittica di Netflix, che dura appena sei episodi e che è diventata rapidamente un caso per la trama e il successo ottenuto come pubblico, Kim Mi-soo ha interpretato Deacon Young-In, uno dei membri della setta New Truth Society. Nel cast della serie, anche l’attrice Kim Hyun-joo e il pluripremiato Yoo Ah-in.

