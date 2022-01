gf-vip-6,-selvaggia-lucarelli-contro-katia-ricciarelli:-parole-durissime!

GF Vip 6, Katia Ricciarelli attaccata dalla giornalista che ricorda vecchi rancori: le accuse con un video su Instagram

Le ultime polemiche che hanno investito la casa del Grande Fratello Vip 6 riguardano Katia Ricciarelli e quanto detto nei confronti della principessa Lulù Selassié.

Dopo quanto successo era inevitabile che scoppiasse il caso anche perché c’è di squalifica per la soprano. A ciò si aggiunge che la Ricciarelli forse non è mai stata particolarmente amata né dagli altri concorrenti né dal pubblico di casa per i suoi continui rimproveri verso gli altri. Già negli ultimi giorni era ai ferri corti con Miriana Trevisan. Ora l’ex Non è la Rai ha accusato chiaramente la soprano di razzismo.

GF Vip 6, gravi accuse a Katia Ricciarelli

Chi ha colto l’accasione per scrivere contro la Ricciarelli è la giornalista Selvaggia Lucarelli. Sempre attenta ai fatti della televisione, (anche se ha ammesso che questa vicenda in particolare non la sta seguendo) e che in passato ha avuto dei rancori con lei. Insieme hanno partecipato a La Fattoria in Marocco nel 2006 e il rapporto non è stato tutto rosa e fiori.

In un lungo post su Instagram ha giornalista ha accusato l’attuale concorrente del GF Vip 6 di essere “misogina con le donne e civettuola con gli uomini“. Ha espresso il suo pensiero inserendolo come didascalia di un video di Mai dire dove venivano riassunti alcune cose dette e fatte dalla Ricciarelli durante l’esperienza del reality.

Ma cosa successe in particolare tra le due? La Lucarelli spiega che spesso la mandò a quel paese ed era tra le poche persone che non la temevano. Un fatto in particolare la giornalista lo ricorda bene, quando la soprano le disse che doveva fare la madre anzì fare carriera. “Lei 16 anni dopo è al Gf – ha scritto – e non mi sembra cambiata un granchè. Peccato”.

