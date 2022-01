dayane-mello,-lo-sfogo:-ormai-sono-ex-amiche,-dure-parole

Dayane Mello ha passato il Capodanno in montagna insieme alla sua figlia Sofia e al fratello Juliano, durante gli scorsi giorni la modella brasiliano ha risposto ad alcune domande poste dai suoi followers.

Non sono mancate delle domande al rapporto tormentato con Rosalinda Cannavò, il legame tra le due si è danneggiato quando la modella tornata dal reality brasiliano “A Fazenda” ha sporto delle critiche verso l’attrice per aver parlato della sua vita privata in televisione dinanzi a tutti.

Nonostante siano passati giorni le tensioni non si sono mai appiattite, l’ex gieffina è apparsa molto nervosa e risentita riguardo la questione, dichiarando che attualmente non ha intenzione di far pace con Rosalinda Cannavò.

Adesso non si aspetta nulla da questa persona e per la modella brasiliana non è assolutamente nulla, anzi non appena la modella è partita per il Brasile, l’attrice non ha perso tempo nel fare spoiler su tutta la sua vita privata.

Questo non vuol dire essere amica, lo sfogo è arrivato anche a parlare del fandom #Rosmello il quale secondo la modella brasiliana, purtroppo continua a vivere nei cuoi dei followers, ma che non è la sua realtà, proprio questo questo è quello che i followers pensano.

Dayane Mello, “Questa è la mia vita, la mia esperienza e il mio lavoro” per me Rosalinda non rappresenta nulla

La modella brasiliana ha continuato dichiarando che per lei quello che è stato con Rosalinda Cannavò è già passato, lo stesso deve esser fatto dai followers e dai suoi fan, i quali non hanno bisogno di creare una storia d’amore che non è mai esistita e non esisterà mai.

Le dichiarazioni circa la relazione con Rosalinda Cannavò sono state davvero dure e sembra che la modella brasiliana non abbia alcuna intenzione di riallacciare i rapporti con la sua ex amica.

Mentre per quanto riguarda Soleil Sorge, ha dichiarato che le manca moltissimo il suo affetto, la sua amicizia e le manca stare al suo fianco, proprio perché si vede che entrambe sono fatte l’una per l’altra.

Quello che ha avvicinato la modella brasiliana a Giulia Salemi è stata la sua purezza proprio perché la fama non le è andata in testa ed è rimasta sempre la piccola Giulia di sempre.

Nessuna parola è stata proferita per l’imprenditore Andrea Turino, con il quale la modella ha passato gli ultimi giorni, l’influencer ha svelato che l’imprenditore le avrebbe chiesto di fidanzarsi, per poi aver ricevuto al momento una risposta negativa, proprio perché la modella non si sente pronta al momento.

