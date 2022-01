calissano,-il-fratello-chiede-giustizia:-“voglio-sapere-chi-gli-ha-venduto-i-medicinali”

Il fratello di Paolo Calissano, Roberto, rompe il silenzio e parla della scomparsa dell’attore escludendo la via del suicidio.

Paolo Calissano ha destato sospetti a tutti, in particolare il fratello Roberto Calissano non riesce a crede alla notizia. L'uomo incolpa i medici che gli hanno prescritto i farmaci che l'hanno portato alla morte. Roberto parla della scomparsa dell'attore e conduttore trovato senza vita la sera del 30 dicembre dalla sua ex fidanzata.

Il fratello di Calissano racconta che Paolo aveva molti progetti per la sua vita e non aveva intenzioni suicide. Roberto Calissano dell’attore pensa che ad ucciderlo sia stato un mix di farmaci sbagliato. Era noto però che Paolo era depresso e che combatteva ogni giorno per vivere la sua vita, ma nonostante ciò non si sarebbe mai spinto a compiere un gesto estremo.

Anche Fabiola, l’ex fidanzata dell’attore che l’ha trovato senza vita nel suo appartamento, è ancora sconvolta per l’accaduto, ma pensa che non sia stato un gesto volontario. Già dalla vigilia di Natale l’uomo non ha risposto alle telefonate dei suoi cari, e il fratello ha affermato che “come tutte le persone sofferenti pativa molto le feste“.

L’uomo ricorda che era stato invitato anche al pranzo natalizio, ma lui aveva declinato. Il fratello lo ricorda come un “sognatore e un creativo”. Poi riconduce la sua sofferenza al suo lavoro, affermando che non lo volevano più come attore. Roberto però afferma che suo fratello non si è mai scoraggiato e provato la strada da autore e sceneggiatore. Anche questa però non è andata a buon fine.

I produttori non hanno mai accettato il suo materiale e Calissano allora è caduto in un periodo nero causato dall’impotenza di non avere in mano la sua situazione professionale. Roberto Clissano però si scaglia contro i dottori che gli hanno prescritto tutti quei medicinali che riempivano gli scaffali del fratello.

Il fratello poi esclude che fosse ancora dipendente dalla droga, in particolare dalla cocaina, che aveva rovinato la vita dell’attore e stroncato la sua carriera. Roberto afferma che ormai era un capitolo concluso, e che aveva definitivamente il problema alle spalle dopo le cure ricevute nella clinica in Svizzera.

