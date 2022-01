back-to-school,-giulia-salemi-male-la-prima:-tutte-risposte-sbagliate

Back to School, nel nuovo programma dove i Vip ripetoro l’esame di quinta elementare Giulia Salemi non è andata per niente bene

Esordio da incubo per Giulia Salemi in Back to School, il nuovo programma in onda su Italia 1 e condotto da Nicola Savino.

Il format prevede che dei Vip devono affrontare nuovamente l’esame di quinta elementare con degli insegnati d’accezione: bambini maestrini dai 7 agli 11 anni. Per l’influencer italo-persiana l’esordio non è stato dei migliori. Al test d’ingresso la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non è andata per nulla bene in geografia.

La prima domanda ha riguardato i monti e in particolare da quanti metri in poi sono necessari per definire un rilievo una montagna e non una collina. L’influencer si è dimostrata subito incerta sulla risposta da dare. Ha prima sparato “4mila metri”, altezza chiaramente esagerata per poi raddrizzare il tiro con mille, ma anche in questo caso la risposta è stata sbagliata. I piccoli maestri hanno dato la risposta corretta: 600 metri.

Back to School, Giulia Salemi: confusione sul numero delle regioni

Ecco poi la domanda su dove si trovano gli Appennini ma nonostante avesse la cartina davanti per la Salemi non è stato facile individuarli così come non è riuscita a rispondere quali fossero le montagna italiane più alte: “Monte Bianco e Monte Nero“, ha detto: peccato che il secondo non è mai esistito.

E le regioni italiane? Altro fiasco. “Quante sono?”, hanno domandato i maestrini. Ha risposto prima 12, poi ha capito che il numero era basso e ha alzato a 24, sbagliando ancora. La risposta giusta è arrivata su dove si trovasse Vibo Valentia, ma solo dopo un tentativo a casaccio: “Campania, Puglia, Basilicata…”, solo dopo ha detto Calabria.

