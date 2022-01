amici-21:-carola-e-luigi-si-sono-lasciati,-“ci-sono-le-prove”

Amici 21, Carola e Luigi si sono allontanati molto. Intanto lite tra gli altri per i turni e il compiti da svolgere

Carola e Luigi non condividono più del tempo trascorso insieme nella casetta. Tra i due fin dai primi giorni in cui si sono incontrati hanno mostrato interesse l’uno per l’altro. Un legame forte fatto di abbracci e supporto reciproco.

Hanno anche avuto modo di chiarire quale fosse il loro rapporto, cosa significassero tutti quei gesti ma alla fine si sono resi conto che forse più di quello che c’era, non poteva esserci. Una rapporto certamente intenso e bello sul quale è intervenuta anche la stessa Maria De Filippi, ma in fondo non si è mai trattato di un vero e proprio fidazamente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lulù Selassiè, l’imitazione sui social è virale

E così chi sperava di vedere la nascita di una seconda coppia in questa edizione di Amici dopo l’amore scoppiato tra Albe e Serena, è rimasto deluso. Ora i due convidiveranno ancora meno tempo.

Amici 21: Carola e Luigi non fanno insieme le pulizie

In base ai turni delle pulizie della casetta, non stanno più insieme e sono stati messi in giorni differenti. Proprio i turni hanno craato un po’ di caos e alcuni concorrenti hanno alzato i toni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Tutto è cominciato quando Aisha, la cantante della squadra di Lorella Cuccarini, si è lamentata delle condizioni della casa e della mancaza delrispetto dei turni di alcuni. Successivamente c’è stata una pesante discussioni tra due cantanti di Rudy Zerby, LDA ed Elena Emanuele.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alberto Matano contro Pomeriggio 5: “Ospite rubato…”, esplode il caso

Nella discussione sono stati fatti i nomi dei colleghi ritenuti più collaborativi: tra questi Cosmary, la ballerina di Alessandra Celentano, Alex, il cantante della Cuccarini e Serena, la ballerina allieva di Raimondo Todaro. Christian Stefanelli, LDA ed Elena, invece, sono accusati del contrario.

The post Amici 21: Carola e Luigi si sono lasciati, “ci sono le prove” appeared first on Ck12 Giornale.