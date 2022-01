whatsapp:-il-significato-del-misterioso-emoji,-svelato-il-giallo

Curiosità su WhatsApp: il significato del misterioso emoji delle braccia a X, svelato il giallo, cosa vuol dire davvero.

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, ha tantissime funzioni e trucchi. Ma a volte i dubbi degli utenti sono più semplici, come sapere cosa significa una particolare emoji. Ce ne sono alcune, infatti, che per molti hanno un significato “oscuro” e una in particolare fa sempre molto discutere.

Di cosa stiamo parlando? Nel caso della persona con le braccia a X, il sito Emojipedia ne ha chiarito il vero significato. Si tratta di un emoji che ha fatto sempre molto discutere e il significato più semplice ed elementare è quello di una risposta negativa. Molte volte, gli emoji possono essere usati per cose diverse. Nel caso della persona con le braccia incrociate, può essere inteso in diversi modi, sebbene siano tutti simili.

Molto banalmente, oltre al “No”, viene indicato per sottolineare il non essere d’accordo su qualcosa, riprendendo l’espressione inglese “No Deal”. In WhatsApp può anche essere tradotto come rifiuto o dire “No”. Anche Emojipedia indica che l’emoji tende a dire “No deal”. Ma a quanto pare, questo non sarebbe solo un gesto anglosassone.

Le braccia a X: l’emoji più misterioso di WhatsApp

La verità è che il gesto è usato anche in Giappone per indicare il rifiuto. Può essere per non accettare una proposta o, ad esempio, quando si entra in un ristorante pieno che la persona alla porta indica con le braccia incrociate che non c’è posto. Questa emoji, che sul portale si chiama “persona che fa il gesto di no”, è stata aggiunta ai cataloghi nel 2016.

Con oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo, WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata a livello globale. L’eccezione? Gli Stati Uniti. In quel paese vengono ancora scelte altre piattaforme per chattare, la principale che è caduta quasi in disuso in molti Paesi, inclusa l’Italia: gli SMS. Sono sempre meno i nostri amici che ce lo dicono con un breve messaggio di testo, insomma.

Negli Stati Uniti, molte applicazioni di messaggistica hanno più successo di WhatsApp. Un sondaggio condotto da Statista, sull’uso delle app per inviare messaggi ed effettuare videochiamate, ha rilevato che nel 2021 Facebook Messenger era il preferito dagli americani. Secondo il lavoro di ricerca, FaceTime è stato scelto dal 34% degli intervistati, Snapchat ha raggiunto il 28% e WhatsApp appare più indietro con il 25%.

