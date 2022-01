Un colpo da Mondiale F1. Sapete di chi è fidanzata Luisinha? Qua esplode il Circus…

Ha chiuso l’anno con il sesto posto in classifica Piloti, arrivando vicino al quinto prima che il ferrarista Carlos Sainz gli rubasse la piazza dopo l’ultimo GP di Abu Dhabi. Oltre alla vittoria sfiorata, prima dello scellerato errore nel finale del GP di Sochi. E se il talento c’è e non si discute, per Lando Norris ora non manca più neanche l’amore. Il 22enne britannico, infatti, ha ufficializzato martedì il suo nuovo fidanzamento su Instagram, ponendo così fine alle speculazioni dei suoi fan durate per mesi. Si tratta di una modella portoghese Luisinha Barosa Oliveira, ripresa in un tenero bacio con Lando, durante le loro vacanze invernali tra le dune di Dubai, negli Emirati Arabi. Sotto la didascalia: “Il mio sole”.

La risposta ironica di Carlos Sainz – La nuova fidanzata di Norris, classe 1999, ha compiuto 22 anni lo scorso 30 novembre. È originaria di Porto, e lavora nel mondo della moda come influencer e modella, principalmente di costumi da bagno, per l’agenzia di moda di Lisbona “Central Models”. Su Instagram, è seguita da circa 102 mila follower. La foto condivisa da Norris, dopo mesi di frequentazione, ha scatenato le reazioni entusiaste dei suoi fan, che non hanno fatto mancare la loro presenza con svariati post. Tra questi, anche il suo ex compagno in McLaren e oggi ferrarista, Carlos Sainz, che ci ha scherzato su con un semplice: “È ufficiale”. Ora Lando si gode le vacanze negli Emirati Arabi, e può essere ancor più sereno: nel 2022, ha una carta in più per raggiungere la sua prima vittoria in F.1.