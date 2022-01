Sophie Codegoni, le pesanti accuse di Alex Belli e lei replica così…

Sophie Codegoni, ha criticato aspramente le parole di Alex Belli, lo scontro furioso tra il concorrente del Grande Fratello Vip e Alessandro Basciano, il quale ha accusato il nuovo arrivato di essersi buttato sulla carta più facile.

L’ex tronista di Uomini e Donne si è sentita molto offesa dalle parole di Alex Belli, dichiarando dopo la puntata di aver perso la pazienza e non avere alcuni diritto di parlare della sua persona come una “carta più facile”, in più ha aggiunto che tra limoni a Milano e limoni artistici, qui gli unici facili sembrano essere proprio Alex Belli e sua moglie.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello vip, Aleb Belli ha affontato senza riserve Alessandro Basciano, dopo che il nuovo arrivato aveva espresso le sue opinioni sulla storia d’amore con Delia Duran, non escludendo diversi commenti piccanti.

Alex Belli ha perso la pazienza riprendendo più volte il nuovo arrivato affermando di non doveri più permettere di parlare né dell’attore e né della moglie, soprattutto perché sembra che stia giocando al gioco delle tre carte scegliendo l’anello più debole, ovvero l’influencer Sophie.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Scelta a sorpresa: Sophie Codegoni verso l’addio al Grande Fratello Vip

Sophie Codegoni, è rimasta delusa dal comportamento di Alessandro Basciano per poi scagliarsi contro Alex Belli

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, è stata mandata in onda una clip di Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi, nella videoclip i due dichiaravano che tra le donne che avevano conosciuto e avuto a Milano, non avevano niente a che fare con le concorrenti della Casa, sminuendole inesorabilmente.

Dopo aver visto la cip, l’influencer ha dichiarato di esser molto risentita delle dichiarazioni fatte dai due concorrenti, e per qualche ora è rimasta molto fredda nei confronti dell’ex tronista, con il quale stava per nascere un flirt.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip 21, Soleil Sorge contro Sophie Codegoni: “Vuole a tutti i costi la…

Ci sono state delle frecciatine e dello sdegno per quanto la concorrente ha sentito e assistito durante la messa in onda del videoclip, dopo la puntata sembra che trai i due il rapporto sia tornato nuovamente sereno, proprio perché Basciano ha avuto modo di spiegare in tutta tranquillità, le sue parole e quello che effettivamente i due concorrenti si stavano dicendo all’interno della Casa più spiata di tutta Italia.

The post Sophie Codegoni, le pesanti accuse di Alex Belli e lei replica così… appeared first on Ck12 Giornale.