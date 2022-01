silvio-modesti,-cosa-fa-nella-vita-il-campione-bresciano-di-caduta-libera

Silvio Modesti, 54enne originario di Brescia, questa sera tornerà a Caduta libera nello speciale che assegnerà il titolo di campione del 2021

Oltre ai tre che hanno visto gli ultimi speciali – Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Christian Fregoni, sulle altre botole ci saranno i vincitori del passato tra cui appunto Silvo.

Residente a Ghedi dove si è trasferito nel 1993 quando è convolato a nozze, le sue conoscenze mostrate in televisione le mette anche a disposizione della città dove vive. È infatti presidente dell’associazione La Fenice, organizzazione nata nel 2010 molto attiva sul territorio in ambito culturale con l’organizzazione di tante iniziative come convegni e incontri culturali.

Modesti era già iscritto e dopo quatto anni, il mese scorso, ha avuto l’opportunità di ricoprire il ruolo più imporntate nell’associazione. Ma in città era già famoso dopo la fortunata partecipazione al programma di Gerry Scotti dove è risultato vincitore per otto puntate: in totale si è portato a casa una bella cifra per un totale di 55mila euro.

Silvio Modesti a Caduta libera: chi parteciperà stasera

Dopo la grande novità personale, potrebbe arrivare la gloria di nuovo con il programma. C’è da scommetterci che questa sera tutta la sua città farà il tifo per lui, incollata allo schermo. Oltre che per la sua partecipazione si prospetta una puntata viva, non solo perché c’è tanto in palio ma per la qualità dei concorrenti e anche degli ospiti.

Gli altri concorrenti presenti stasera che hanno vinto nelle precedenti edizioni, saranno Edoardo Riva, Giovanni Trovato e Gabriele Giorgio. A loro si aggiungeranno due Vip, Alessandra Viero e Aurora Ramazzotti. Gli ospiti sono Amanda Lear e Raul Cremona, Cristiano Malgioglio e i Gemelli di Guidonia.

