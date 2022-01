Roberto Ettorre, imparare a conoscere i nostri clienti: un Webinar gratuito per imprenditori unico in italia

Pescara 05/01/2021 – Si terrà il prossimo 18 Gennaio, alle ore 18, il Webinar gratuito organizzato dall’esperto di Digital Marketing Roberto Ettorre su come fare ad acquisire nuovi clienti grazie al web. “La pandemia ci impone di sfruttare di più e meglio il Web per entrare in contatto con i nostri clienti” – ha dichiarato Ettorre, 35 anni, già impegnato in tante attività di digitalizzazione delle imprese compreso un progetto con Google e Unioncamere e attualmente fondatore dell’agenzia web Webshop di Pescara. “Le imprese devono apprendere come utilizzare i canali web a loro disposizione e ciò che le piattaforme hanno da offrire, ora più che mai il Web deve diventare il volano di una ripresa economica forte e indispensabile” ha aggiunto il digitalizzatore.

Per iscriversi gratuitamente al Webinar è sufficiente essere un titolare di azienda e compilare il modulo reperibile all’indirizzo: https://marketing.robertoettorre.it/

Un webinar è un evento online, generalmente gratuito, che si può seguire in diretta comodamente da qualsiasi device collegato ad Internet. A causa della recente crisi sanitaria, questo format è salito agli onori della cronaca: ma di cosa si tratta davvero e come sfruttarlo al meglio, in ottica di formazione e business?

Cos’è un webinar

Solitamente si tratta di eventi online gratuiti che si possono seguire in diretta. Per partecipare non occorre alcuna competenza tecnica: basta solo iscriversi compilando un breve form di registrazione oppure ricevere un invito diretto dall’azienda che tiene il seminario.

Un webinar è una riunione o una presentazione online tenuta via Internet in tempo reale, un evento online capace di collegare persone anche da tutto il mondo. Questa sua caratteristica, cioè abbattere le barriere fisiche e mettere in connessione in modo semplice e immediato, ne fa un efficace strumento di marketing e lo ha reso un canale di comunicazione essenziale – come, in generale, tutti gli eventi digitali – durante il periodo del lockdown, in un momento in cui conferenze fisiche, seminari in aula e fiere sono off-limits.