Oroscopo di Branko 6 gennaio: con l’Epifania tante novità, ecco per quali segni…

Oroscopo di Branko 5 gennaio: mercoledì particolare per salute e amore

Ariete – Gli sviluppi nelle relazioni che vi circondano vanno per il verso giusto e noterete in giornata una forte sensazione di benessere interiore. L’amicizia riscalda il cuore. Ma avete bisogno di esercitare attività sportive

Toro – Avrete senz’altro modo di risolvere un conflitto con qualcuno o con la persona amata. Troverete l’atto di perdonare più liberatorio di quanto pensiate. Non fatevi fuorviare dagli altri.

Gemelli – Il vostro umore attira molto la buona sorte oggi, ed è un buon momento per stabilire nuovi contatti e relazioni. Sarete più sensibili al vento e dovrete fare un po’ di esercizio.

Cancro – Ci sono discussioni interessanti in vista, sfruttatele al meglio. Non esitate a ottenere una consulenza legale se necessario. Non fatevi coinvolgere dai bisogni altrui, soprattutto. Non vi farà bene.

Leone – Sarete tentati di prendere rischi durante questi giorni. La fortuna vi sorride molto in questo contesto. Prendete cura delle vie urinarie e assumete più liquidi. Riposate anche.

Vergine – State per entrare in una nuova fase della vostra vita affettiva, siate ricettivi! I dubbi che avete stanno minando le vostre forze e aspirazioni. Isolatevi un po’ e cercate di essere più ottimisti.

Bilancia – Non siete a corto di nuove idee, anzi il contrario. E allora strutturate per bene i vostri progetti. Avete bisogno di ristabilire il contatto con i vostri valori per riconquistare voi stessi.

Scorpione – Sfruttando la vostra immaginazione sarete certamente in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla fuori o dentro di voi.

Sagittario – Oggi siete decisi ad affrontare questioni abbastanza urgenti e nessuno vi fermerà. Sarà positivo controllare obiettivamente la vostra dieta per migliorare alcuni squilibri che potrebbero dare qualche fastidio.

Capricorno – Le cose si calmano sempre di più nel vostro rapporto amoroso di questo periodo. Venere vi porta stabilità e vi permetterà di fare un bilancio dal vostro punto di vista e giudicare il percorso da affrontare.

Acquario – Tutte le vostre iniziative avranno ripercussioni positive sulle relazioni che avete intrapreso. Vi sentite pronti a superare tutti gli ostacoli di questa giornata.

Pesci – Avrete bisogno di cercare conforto nelle persone che amate davvero, dunque seguite i vostri sentimenti sinceri. Fate del buon umore la vostra guida oggi.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko 6 gennaio: con l’Epifania tante novità, ecco per quali segni… proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.