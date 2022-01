non-mi-lasciare:-vittoria-puccini-raconta-i-pericoli-della-nuova-serie-di-rai1

“Non mi Lasciare” è una serie thriller in quattro serate ambientata a Venezia con protagonisti Vittoria Puccini e Alessandro Roia.

Vittoria Puccini sarà la protagonista della nuova fiction thriller di Rai1 “Non mi lasciare” in onda il 10 gennaio 2022. Puccini interpreterà i panni il vicequestore Elena Zonin, accanto a Alessandro Roia, che interpreterà un suo ex, e Sara Felberbaum, che sarà la sua migliore amica. La serie tv sarà girata nel capoluogo veneto e Puccini racconta il duro backstage della fiction.

“Non so come sono sopravvissuta“, dice in un’intervista Vittoria Puccini. L’attrice infatti si riferisce in molte di quelle scene girato sulle imbarcazioni della Polizia di Stato mentre attraversava i canali della meravigliosa Venezia.

Il clima però molte volte era avverso, con vento e freddo che le tagliavano la faccia e “il vento ti entra nelle ossa”, dice la protagonista. Puccini ha dichiarato che è stato difficile recitare con i muscoli del viso irrigiditi, ma ha messo anche alla luce che l’adrenalina è un valore aggiunto alla recitazione.

Puccini poi rivela i retroscena del suo personaggio che è fragile e imperfetto oltre ad essere coraggioso e capace nel suo lavoro da investigatrice. Poi l’attrice rivela che ama immedesimarsi nei personaggi che deve interpretare, e recitare la parte di Emma che è una donna forte, è stata una vera sfida.

La vicequestore infatti deve mantenere il distacco nei casi che deve risolvere e esorta anche i colleghi a non farsi coinvolgere troppo emotivamente. Vittoria Puccini ha anche annunciato i suoi prossimi film oltre a quello che andrò in onda il prossimo 10 gennaio su Rai1

raccontato che sarà protagonista prossimamente anche di due nuovi film dopo la serie tv Non mi lasciare. L’attrice sarà infatti sul piccolo schermo nelle pellicole “Vicini di casa” con Claudio Bisio e “Praticamente orfano” con Riccardo Scamarcioù

