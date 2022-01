GF VIP; Lulù contro Katia: “Non sei la padrona di casa!”

E alla fine Lulù è esplosa. Dopo giorni di guerra fredda, di studio e di scintille, Lulù Selassié ha alzato la voce. La giovane concorrente si è ribellata all’eminenza grigia Katia Ricciarelli. “Non sei la padrona di casa”, ha gridato Lulù. “Spero che verrai buttata fuori!”. Scopriamo com’è andato lo scontro Lulù vs Katia.

Cosa è successo? Come mai Lulù è scoppiata e ha attaccato Katia Ricciarelli? Tutto è partito quando la cantante lirica, durante un pasto, ha preso a parolacce la piccola Selassié. L’ha chiamata “str***a!” e poi le ha suggerito di tornarsene al suo Paese, per studiare. Ed è così che nella casa del Grande Fratello VIP è iniziata un’appassionante battaglia verbale. A tratti cruentissima.

Insulti e minacce tra Lulù e Katia

Dopo aver subito l’offesa di Katia, la nostra Lulù ha dichiarato di non sentirsi in difetto, per nessuna ragione. “La figura di me**a non la faccio io, ma la fate voi. Dovrei smetterla?”, ha chiesto la Selassié. Dopodiché, arricciate per bene le labbra, ha aggiunto: “Non ho interesse a parlare con te… Vado dove mi pare.. Non sei la padrona di casa. Str***a sarai tu!”, e vai insultando. Intanto, la Ricciarelli fissava la sua avversaria con aria esterrefatta.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Katia Ricciarelli sotto accusa: “Sta truccando il Grande Fratello”

A un certo punto, Lulù si è permessa anche un concetto dalle sfumature etiche: “Siamo tutti uguali!”, ha gridato, così, senza motivo. Per poi continuare: “Che cavolo vuoi da me? Tu attacchi e aggredisci tutti e pensi adesso di passarla liscia? Io devo andare al mio Paese? Io sono nata qui in Italia. E non ti permettere mai più”. Infine, l’attacco si è spostato su argomenti psicologici: “La gente ti ha abituato male nella vita facendoti credere che sei ‘sto ca**o. Ma chi te ne in***a! Io devo mangiare la carne? Magnatela te, così te ingrassi, che tanto hai sempre fame”.

Lulù vs Katia

Tutto molto appassionante… Ovviamente, la Selassié junior ha abbandonato il territorio di conflitto prima che la soprano potesse tornare alla carica. Però il suo furore polemico non si è calmato, e infatti ha aggredito anche Soleil, dandole dell’imbecille. “Sei una stupida, falsa! Ma lo sai che sei falsa? Si lamentano tutti di te. Dicono che sei una falsona che aggredisce la gente. Anche Katia che difendi si lamenta di te. Diceva che tu e Alex ci prendevate tutti in giro. Ciao imbecille, e stai zitta”.

The post GF VIP; Lulù contro Katia: “Non sei la padrona di casa!” appeared first on Ck12 Giornale.