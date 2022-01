Caduta Libera: Maria Grazia Grimaldi questa sera in gara per portare a casa il titolo di campionissimo del 2021

La fortuna aiuta gli audaci, dicevano i latini, e Maria Grazia Grimaldi certamente appartiene a questa categoria. Dopo aver portato a casa con merito 110mila euro nella puntata dei campionissimi prima di Natale, l’insegnante questa sera riproverà ancora nella trasmissione di Gerry Scotti: in ballo c’è il titolo dell’anno.

Originaria di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno vicino Nocera Inferiore, la Grimaldi insegna nel Friuli, a Udine. Nell’ultima puntata andata in onda è riuscita a festeggiare per la grande vittoria, portandosi una casa una cifra invidiabile.

Nel corso della puntata che l’ha vista trinofare, la sfida più impegnativa è stata quella contro Gabriele Giorgio, il concorrentre campione per 35 puntate che in totale si è portata a casa la cifra di 316 mila euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> LDA batte Sangiovanni: il figlio di Gigi D’Alessio da record ad Amici

Caduta Libera, Maria Grazia Grimaldi: stasera il grande appuntamento

Proprio Maria ha battuto Gabriele, durante Ultimi 10 passi, la fase conclusiva del gioco. l’ultima fase della sfida. La strada per la vittoria non è stata comunque facile. La concorrente aveva risposto in modo veloce a tutte le domande, mettendoci un grande impegni e dimostrando ancora una volta una vasca conoscenza, ma solo una domande era rimasta in sospeso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alessia Macari vittima di uno stalker su Instagram

Dopo aver dato la risposta esatta anche a quella è scoppiata la gioia con urla e lacrime di felicità per quanto vinto. Con Campionissimo 2021 di Caduta Libera, in onda questa sera inprima serata, si sfideranno i tre vincitori delle puntate speciali che sono state trasmesse a dicembre. Chi si agigudicherà la finalissima, riceverà il titolo di campione dell’anno 2021.

The post Caduta Libera: Maria Grazia Grimaldi ritenta dopo aver vinto 110mila euro appeared first on Ck12 Giornale.