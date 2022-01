back-to-school-sbarca-su-italia-1:-ecco-i-25-vip-dietro-i-banchi

Back to school, da martedì 4 gennaio su Italia 1 oltre venti personaggi famosi tornano a scuola per ripetere l’esame di quinta elementare: scopriamo chi sono.

Tutto pronto per il debutto in prima serata su Italia 1 di Back to school, il programma condotto da Nicola Savino pensato per mettere alla prova la cultura di 25 vip, che torneranno tra i banchi per un nuovo esame di quinta elementare formando una vera e propria classe.

A far loro da insegnanti saranno i “maestrini”, 12 bambini tra i 7 e gli 11 anni che pazientemente guideranno con le loro lezioni l’apprendimento dei “ripetenti” in vista del fatidico esame. Non mancheranno certo i momenti comici ed esilaranti. Nicola Savino, intervistato dall’Ansa, ha ammesso si essersi particolarmente divertito durante le registrazioni.

“Siamo convinti alla nostra età di aver appreso molto – ha sottolineato – ma la memoria fa brutti scherzi”. Al termine di ogni puntata 6 vip dovranno di volta in volta superare la prova di fronte alla Commissione, composta da 5 autentici insegnanti delle elementari. I “ripetenti” saranno o promossi o rimandati all’appuntamento successivo a seconda di come andrà l’esame, tra domande di cultura generale e dettato.

Back to school: chi sono i vip che dovranno superare l’esame di quinta elementare

A prendere parte a Back to school sono 25 personaggi noti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e dei social. Tra gli sportivi troviamo Evaristo Beccalossi, Andrea Lo Cicero, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta e Totò Schillaci. Tra gli influencer vi sono Denis Dosio, Andrea Zelletta e Giulia Salemi.

Tra i cantanti troviamo invece i rapper Clementino e Random, mentre i personaggi appartenenti al mondo della televisione sono Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Paola Caruso, Lory Del Santo, Antonella Elia, Jonathan Kashanian, Martina Hamdy, Roberta Lanfranchi, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Maria Teresa Ruta, Scintilla e Flavia Vento.

Gli esami di quinta elementare avranno luogo nell’aula magna della scuola: durante le varie sessioni saranno invitati anche parenti e amici dei “ripetenti”, che non mancheranno di esprimere le proprie reazioni davanti alle risposte degli esaminandi.

