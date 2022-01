totocalcio,-debutta-la-nuova-schedina:-come-si-gioca-e-come-si-vince

Il Totocalcio torna con una formula rinnovata: si parte il 9 gennaio, ecco cosa sapere sulla nuova schedina.

Con la ripresa dei principali campionati di calcio dopo la sosta natalizia ritorna l’abitudine delle scommesse. Tra queste, anche il famosissimo Totocalcio, che fa il suo debutto nel 2022 con nuove modalità. Dal 4 gennaio, in vista della seconda giornata di ritorno della Serie A in programma il 9 gennaio, è possibile scommettere attraverso nuove formule, capaci di abbinare tradizione e innovazione.

Con l’avvento e liberalizzazione delle ricevitorie sportive e delle giocate online si pensava che il Totocalcio fosse ormai definitivamente superato, avendo perduto il monopolio. Gli affezionati al concorso a pronostici più famoso d’Italia non sono tuttavia mai spariti. E adesso che le schedine tornano con un nuovo look, si vuole puntare a una nuova rivoluzione per conquistare anche il pubblico più giovane.

Totocalcio 2022, schedina rinnovata: il nuovo regolamento

A 75 anni dalla nascita del Totocalcio il sogno resta sempre lo stesso: portarsi a casa il milionario jackpot. Le classiche regole del gioco a pronostici sono semplici e intuitive: lo scommettitore deve indovinare il risultato esatto delle 13 partite presenti nella schedina secondo il noto metodo 1X2 (vittoria della squadra casalinga, pareggio o vittoria della squadra in trasferta).

Chi non ha mai sognato di sbancare? La grande novità è che farlo diventa adesso più semplice, con il 13 che rappresenta soltanto una delle possibilità di vincita. Infatti a partire dal primo concorso di gennaio 2022 vengono introdotte inedite Formule di gioco, con cui è possibile decidere cosa pronosticare tra due distinti pannelli di eventi all’interno della schedina.

Nel primo gruppo, composto da otto partite sulla carta equilibrate, ci sono i match obbligatori su cui deve essere fatto il pronostico, mentre nel secondo gruppo ci sono le partite opzionali, ossia quelle che si possono scegliere liberamente a seconda della Formula prestabilita.

Come si gioca e come si vince: ecco le Formule

Le modalità di gioco previste per vincere il montepremi in palio sono: Formula 3, Formula 5, Formula 7, Formula 9, Formula 11 e Formula “Il 13”. Vediamo nel dettaglio le singole caratteristiche: il meccanismo è lo stesso ma cambia progressivamente. Il jackpot è ovviamente differenziato a seconda del numero di partite selezionate.

Per vincere con la Formula 3 occorre indovinare i primi 2 eventi obbligatori nell’ordine indicato in schedina, più un evento opzionale a scelta. Se si gioca con la Formula 5 si devono pronosticare esattamente i primi 3 eventi obbligatori nell’ordine indicato in schedina, più 2 eventi opzionali a scelta. Con la Formula 7 bisogna indovinare i primi 4 eventi obbligatori nell’ordine indicato in schedina, più 3 eventi opzionali a scelta.

A seguire, se si propende per la Formula 9 si devono pronosticare esattamente i primi 6 eventi obbligatori nell’ordine indicato in schedina, più 3 eventi opzionali a scelta. Con la Formula 11 occorre indovinare i primi 7 eventi obbligatori nell’ordine indicato in schedina, più 4 eventi opzionali a scelta. Infine per la caccia al 13 si devono pronosticare esattamente tutti gli 8 eventi obbligatori, più 5 eventi opzionali a scelta.

Ma non è finita qui: per aumentare le probabilità di vincita è possibile fare anche una giocata sistemica, che consente di accedere alla Formula 11 e 13 selezionando più pronostici 1X2 per una stessa partita in schedina.

Totocalcio: il primo concorso del 2022

Il primo concorso del Totocalcio del nuovo anno prevede i seguenti otto eventi obbligatori:

Villarreal-Atletico Madrid

Torino-Fiorentina

Clermont-Reims

Empoli-Sassuolo

Genoa-Spezia

Roma-Juventus

Cagliari-Bologna

Hertha Berlino-Colonia

La lista degli eventi opzionali comprende invece:

Inter-Lazio

Udinese-Atalanta

Venezia-Milan

Napoli-Sampdoria

Hellas Verona-Salernitana

Siviglia-Getafe

Bochum 1848-Wolfsburg

Lione-Paris Saint Germain

Rayo Vallecano-Betis

Deportivo Alaves-Athletic Bilbao

Osasuna-Cadice

Nantes-Monaco

