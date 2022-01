rebecca,-la-figlia-di-giampiero-ingrassia:-“senza-te-non-potrei-vivere…”

Rebecca, è la figlia di Giampiero il cantante e attore di successo figlio a sua volta di Ciccio Ingrassia, la ragazza nasce nel 1993, quando aveva 10 anni fu costretta ad affrontare un dolore inaspettato, la morte di sua madre.

Durante il 2003 la ragazza e sua madre erano in vacanza sulla neve a Roccaraso, mentre suo padre era a lavoro a Napoli, improvvisamente la madre venne colpita da un infarto che non le lascerà scampo.

Giampiero lasciò il lavoro per un lasso di tempo proprio per dedicarsi a sua figlia, ha dichiarato durante questo periodo che la figura di una madre è insostituibile, facendo del suo meglio in più occasioni il padre è stato elogiato dalla figlia, tramite video messaggi e lettere, raccontando l’immensità del padre e di quanto le ha voluto bene.

Quando l’attore ha compiuto 58 anni lo scorso 17 Novembre 2021, Lorella Cuccarini dichiarò che John Travolta è molto affascinante, ma in Italia Danny Zuko è sempre stato lui, riferendosi all’attore 58enne.

Lo ha introdotto in studio proprio dopo il servizio su Grease, infatti per festeggiare il compleanno dell’attore è stato portato in studio un pianoforte dichiarando che “Non potevano farlo senza musica”.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Vittoria Campo, rabbia della madre: “Non era vaccinata”

Rebecca, suo padre ha lavorato in passato con Lorella Cuccarini è stato omaggiato nel giorno del suo 58esimo compleanno

Il figlio di Franco Franchi ha dedicato un video all’attore, dichiarando di esser cresciuto e aver lavorato insieme all’attore 58enne, prese il posto di suo padre quando fu operato.

Aveva appena terminato di frequentare la scuola di Proietti, in questo modo capì perché suo padre diceva che era molto difficile lavorare con l’attore, gli piaceva improvvisare, per questo motivo doveva farsi trovare pronto. Per lui è stata una scuola pazzesca e unica nel suo genere.

Mentre sua figlia ha parlato del tempo che passa in maniera fugace, ha dichiarato che la fatica fisica è aumentata con gli anni, sua figlia è nata dall’unione con Barbara Cosentino la quale morì a causa di un infarto qualche anno fa.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Maria Amelia Monti: chi è il marito dell’attrice, Edoardo Erba

Sua figlia ha augurato tanti auguri di buon compleanno a suo padre, voleva ricordargli che per lei è sempre stato un supereroe, è sempre stato la sua forza e non avrebbe mai potuto vivere senza di lui.

Subito dopo l’attore ha riposto nella scatola il giocattolo di Tony Stark, per poi dichiarare di esser commosso per via della lettera scritta da sua figlia. La quale gli ha scritto testuali parole: “Ti amo 3000!”.

The post Rebecca, la figlia di Giampiero Ingrassia: “Senza te non potrei vivere…” appeared first on Ck12 Giornale.