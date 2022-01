rak-ceramics,-l’azienda-emiratina-aperta-al-mondo

Ogni anno Rak Ceramics produce 123 milioni di metri quadri di piastrelle e 5 milioni di pezzi di sanitari, per un fatturato annuo di circa un miliardo di dollari. È il quarto gruppo al mondo del settore ceramico nella produzione di pavimenti, rivestimenti in ceramica e gres porcellanato e sanitari.

Ha la sua sede principale negli Emirati Arabi Uniti, ma è presente in ben 15 paesi con le proprie showroom e sedi distributive che consentono l’esportazione dei prodotti in tutto il mondo. Il Medio Oriente, l’Area del Golfo e l’Area europea rappresentano i mercati maggiormente attivi, ma l’azienda è in continua evoluzione e punta a una crescita costante; proprio per questo tra gli obiettivi dei prossimi anni c’è il consolidamento delle aree delle Americhe e dell’Asia.

Nel 2022, l’azienda aprirà una global specification showroom nel centro di Londra dedicata al mondo dell’architettura e del design. “Dopo Londra e Dubai nel Design District, il sogno è di proseguire con l’apertura di showroom con queste caratteristiche anche a Parigi e Milano: centri della moda e del design internazionale, e perché no, tra qualche anno anche a New York”, ha affermato Abdallah Massaad, group ceo di Rak Ceramics.

L’espansione di Rak Ceramics

Il gruppo sta finalizzando l’acquisizione di un’importante azienda di rubinetteria di altissimo livello completando la propria gamma di prodotti nell’ambito dei sanitari. Infine, durante l’ultima edizione della design week di Dubai, Rak Ceramics ha annunciato la nascita di una importante collaborazione con il noto brand del mondo del fashion e del design, Elie Saab.

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con Elie Saab e il suo team nella creazione di una collezione di piastrelle e arredobagno davvero esclusiva, che alza il livello in termini di design e produzione ceramica. Rak Ceramics ed Elie Saab condividono una visione di design squisito, artigianato impeccabile ed eccellenza ceramica senza compromessi, e non vediamo l’ora di creare più prodotti in futuro”, ha aggiunto Abdallah Massaad.

Al di là dei numeri, seppure impressionanti, negli ultimi anni, l’azienda ha scelto di intraprendere una strategia di marketing finalizzata soprattutto alla valorizzazione del proprio brand perseguendo la massima qualità dei prodotti e intraprendendo un percorso anche nell’ambito del design. Grazie, infatti, alla collaborazione con designer di fama internazionale ma anche investendo su giovani promesse, ha emancipato la propria immagine di azienda multinazionale rivolta unicamente alla produzione di grandi volumi, per affermarsi come brand ad alto valore aggiunto e iniziare anche un percorso di dialogo con il mondo del progetto. Patrick Norguet, Giuseppe Maurizio Scutellà, il duo Debiasi Sandri, e diversi designer hanno collaborato con l’azienda negli ultimi anni.

Il gruppo

Rak Ceramics è un’azienda globale che impiega circa 12mila dipendenti di oltre 40 nazionalità diverse. Nell’ottica internazionale del colosso emiratino, l’Italia riveste un ruolo molto importante nei piani di sviluppo futuri. “Il gruppo ha scelto di puntare sull’Italia e su tutto ciò che questo Paese rappresenta: arte, cultura, design, moda, bellezza”, ha sottolineato il vice presidente Leonardo de Muro, sponsorizzando il Padiglione Italia a Expo Dubai, aggiungendo: “Expo 2020 è la più grande iniziativa promozionale di questo periodo, su cui tutto il sistema Paese e noi aziende abbiamo investito importanti risorse. In particolare, il padiglione Italia, di cui siamo parte integrante, è un padiglione molto innovativo e sostenibile, a impatto zero, che mostra l’Italia con la profondità della propria storia e cultura, ma anche con la propria tecnologia. Elementi che sono assolutamente in linea con il modello di sviluppo degli Emirati e con la nostra filosofia fondata su una grande attenzione all’utilizzo delle migliori componenti costruttive, impiantistiche, tecnologiche oltre ad un impegno quotidiano nell’ambito della sostenibilità, nell’economia circolare e nell’architettura”.

“Il Padiglione Italia si configura come un hub innovativo caratterizzato da un’integrazione di componenti tecnologiche e infrastrutturali. Il luogo ideale per presentare il dna di Rak Ceramics e le sue competenze uniche nel campo idrotermosanitario e impiantistico. Abbiamo arredato gli ambienti bagno con la collezione Rak-Precious nell’elegante finitura nero opaco, anche se devo dire che visitando tutti i padiglioni di Expo, abbiamo trovato Rak Ceramics in molte delle aree. Diciamo che in questa edizione di Expo c’è molto di Rak Ceramics”.

Tra l’altro, conclude lo stesso vice presidente, “la bellezza unisce le persone è il tema individuato proprio per il padiglione Italia. Ed è dall’Italia, paese dell’eccellenza ceramica, che parte tutta la nostra attività di ricerca, sviluppo e individuazione delle linee di design da introdurre nella nostra produzione. In anni difficili come questi, speriamo che il nostro impegno e la nostra partecipazione possa essere un messaggio forte e di ripartenza”.

