giulia-calcaterra,-fidanzato-ed-ex-fidanzato:-che-fine-ha-fatto-la-modella

Giulia Calcaterra è molto seguita sui social, Fisico allenato e statuario, è stata una Velina. Cosa fa oggi

In molti ricordano Giulia Calcaterra come ex velina e concorrente all’Isola dei Famosi. Ginnasta, da naufraga fece parlare di sé per il flirt con Simone Susinna. Oggi è un po’ più lontana dalla televisione ma molto seguita sui social e può essere definita un’influencer.

Tra i suoi ex fidanzati c’è Nick Pescetto con il quale ha avuto una storia lunga quattro anni. Classe 1991, Giulia è nata a Cerano, in provincia di Novara. Da sempre ha avuto la passione per la ginnastica artistica e fin da bambina si mette in mostrastra vincendo varie medaglie in diverse competizioni.

Giulia Calcaterra, Veline e il punto si svolta

Ha 21 quando nel 2012 fa in grande salto e vincendo il concoso Veline entra a far parte della squadra di Striscia la Notizia, diventando così la bionda del tg satirico accanto alla mora Alessia Reato. Ma l’avventura dura solo una stagione.

Striscia finì anche per Alessia: pare che entrambe non rispettarono alcuni impegni contrattuali. Per tre anni, dal 2014 al 2017 Giulia è impegnata sentimentalmente con Diego Dario.

Dopo il fidanzamento durato quattro anni con Nick Pescetto, sui social scrisse un post al veleno. Non fece il nome dell’ormai ex ma non fu difficile intuire a chi era rivolto. Scrisse che aveva passato gli ultimi quattro anni della sua vita a costruire qualcosa che non c’era.

Entrambi amanti degli sport cosiddetti estremi e per le escursioni, insieme hanno girato il mondo documentando ogni posto con scatti che hanno fatto il giro dei social.

Per quanto riguarda il suo attuale stato sentimentale, sembra essere single almeno da quello che (non) emerge dai social. Su Instagram conta oltre un milione di followers e a ogni foto ottiene decide di migliaia di cuori.

