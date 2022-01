bimba-si-veste-da-regina-elisabetta-e-riceve-una-sorpresa-incredibile

Sorpresa inattesa, incredibile per la famiglia della piccola Jalayne Sutherland bimba di un anno dell’Ohio che per la festa di Halloween ha indossato la maschera da Regina Elisabetta

Ecco cosa hanno ricevuto per Natale direttamente da Buckingham Palace i genitori della piccola

La storia che vi stiamo per raccontare è davvero incredibile ed ha come protagonisti Jalayne Sutherland, bambina di un anno dell’Ohio, ovviamente i suoi genitori Katelyn e George, ed Elizabeth Alexandra Mary Windsor-Mountbatten meglio nota come Regina Elisabetta II di Inghilterra.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Regina Elisabetta: condizioni di salute instabili, ancora quindici giorni di riposo

I fatti. La notte a cavallo tra il 31 ottobre ed il 1 novembre negli Stati Uniti è festa grande, parliamo della festa di Halloween, ricorrenza che ormai ha carattere planetario. Festa che però resta la più sentita nella sua terra di nascita, gli USA appunto.

Come noto per la festa in questione ci si maschera, spesso da scheletri e streghe, e si gira di casa in casa a chiedere dolcetti e a fare scherzetti. Ma va detto che le maschere in realtà sono le più disparata, un po come il nostro Carnevale, ed una delle più apprezzate e richieste per l’edizione 2020 di Halloween è quella delle Regina Elisabetta.

—>>> Leggi anche: Regina Elisabetta, grave lutto: un altro straziante addio

Va così che i genitori della piccola Jalayne decidono di fare la versione per bambini della maschera della monarca inglese, con tanto di cani di razza corgi al seguito. La festa scorre come previsto tra foto, dolcetti e scherzetti.

Bimba si maschera da Regina Elisabetta: l’incredibile reazione di Buckingham Palace

Qualche giorno dopo Halloween mamma Katelyn decide di inviare a Buckingham Palace le foto della festa. Ma lo fa più per gioco che per altri motivi. Ma, per sua grande sorpresa, pochi giorni prima di Natale ricevono risposta.

A young girl from Ohio is receiving praise from Queen Elizabeth for her “splendid” Halloween costume 👑 pic.twitter.com/jPMExboCRg — TODAY (@TODAYshow) January 3, 2022

A casa della piccola Jalayne Sutherland arriva una lettera firmata da Mary Morrison, una delle dama di compagnia della Regina Elisabetta, che recita cosi.

“La Regina – scrive la Morrison – desidera ringraziare per la lettera e la fotografia”. E ancora: “Sua Maestà è stata molto contenta di vedere la piccola ed è lieta di rispondere alle sua domande”. In allegato una foto con autografo personalizzato della Regine Elisabetta ed una serie di informazioni sui Royal Pets, amatissimi dalla piccola.

The post Bimba si veste da Regina Elisabetta e riceve una sorpresa incredibile appeared first on Ck12 Giornale.