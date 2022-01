Un viaggio a quattro zampe: curiosità e anticipazioni sul film di Raiuno

Un viaggio a quattro zampe è un film del 2019 diretto da Charles Martin Smith. Potremmo definirlo come una commovente ed emozionante pellicola d’avventura, dove gli esseri umani lasciano finalmente spazio ai cani. A Dog’s Way Home, questo il titolo originale del film, sarà trasmesso oggi alle ore 21:25 su Rai 1, in prima visione assoluta.

La pellicola Un viaggio a quattro zampe racconta l’avventura commovente di Bella, un cane che intraprende un viaggio epico di centinaia di chilometri per tornare a casa dai suoi adorati padroni… Ecco la trama, molto in breve. Il senso del film? Che l’amore vero non può essere fermato. Da nulla. E anche una dolce cagnolina può trasformarsi un una leonessa per ritrovare i suoi cari.

La trama di Un viaggio a quattro zampe

La dura legge della città di Denver vede nella cagnolina Bella un animale pericoloso: si pensa che sia un pitbull aggressivo. Ovviamente non è così. Lo sanno bene i suoi padroni. La piccola Bella è un esemplare tenero e intelligente: un membro essenziale nella famiglia composta da Lucas e la madre, una ex veterana di guerra che, insieme al figlio, lavora come volontaria all’ospedale militare. L’unico difetto caratteriale della cagnolina è la vivacità. Per curiosità, Bella è solita allontanarsi da casa. E questo comportamento la espone a dei grandi pericoli. Infatti l’esemplare rischia di essere soppresso…

L’edizione italiana del film non ha avuto grande successo al cinema, ma si avvale di un ottimo doppiaggio, affidato alla direzione di Oreste Baldini, assistito da Maria Grazia Napolitano.

Curiosità sul film

Il regista Charles Martin Smith ha già firmato titoli di tutt’altro genere come Gli esclusi – Il mondo in guerra, Le regole del gioco. Il film che parla di Bella è tratto da un libro di W. Bruce Cameron. Il cast è fatto di nomi noti e attori esordienti. Fra i famosi ci sono Jonah Hauer-King (nel ruolo di Lucas), che sarà il protagonista maschile della riproposizione in film del classico Disney La Sirenetta, e Ashley Judd (Terri). Fra gli attori meno conosciuti citiamo anche Alexandra Shipp (Olivia), Edward James Olmos (Axel), Chris Bauer (Kurch), Barry Watson (Gavin), Motell Gyn Foster (Taylor).

Il vero nome del cane adulto è Shelby, e si tratta di un cane addestrato: un agente di salvataggio. Ecco perché le scene di azione più coinvolgenti riguardano la parte del film in cui Bella è cresciuta.

La pellicola vuole essere una celebrazione della natura incontaminata americana. Per questo oltre ai cani noteremo anche animali selvaggi e a rischio. Come le alci e i bisonti.

Eccovi il trailer della pellicola.

