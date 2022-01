tragedia-in-campania:-francesca-falla-muore-a-soli-22-anni

L’anno nuovo si apre con un’altra tragedia: Francesca Falla è morta a 22 anni a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). A portarla via è stata una grave malattia.

La prima domenica dell’anno nuovo è stata segnata da una tragedia a Santa Maria Capua Vetere, comune in provincia di Caserta.

Francesca Falla è morta a soli 22 anni, stroncata da un cancro contro il quale ha cercato di combattere ma che ha avuto la meglio.

Francesca Falla: l’addio da parte della comunità di Santa Maria Capua Vetere

La triste notizia è stata diffusa sulla pagina Faceboook “Ciò che vedo in città – SMCV”, gestita da un’organizzazione di volontariato della città di Santa Maria Capua Vetere.

“Siamo profondamente addolorati per la prematura scomparsa di Francesca Falla, una ragazza di appena 22 anni” recita il post della pagina. Proseguendo, Francesca viene descritta come “un’anima bella e pura” che è stata “portata via da un male così atroce”.

I gestori della pagina hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia della giovane, con le loro condoglianze. La sezione commenti, in poche ore, è stata riempita da centinaia di messaggi di cordoglio. Molte persone, inoltre, si sono presentate presso l’abitazione della famiglia Falla in via Mazzocchi, esprimendo direttamente il proprio dispiacere.

La morte prematura di Francesca ha sconvolto la città e, in maggior misura, la famiglia. “Addio Francesca. Con il tuo sorriso, veglia sempre su di noi. Non ti dimenticherò mai. Tu, però, promettimi che non ti dimenticherai mai di me. R.I.P” ha scritto un amico di famiglia, Francesco, sui social (come riportato dal sito Cronache della Campania).

