sabrina-salerno:-“devo-fermarmi…”,-le-sue-foto-incendiano-i-fan

Sabrina Salerno su Instagram lascia a bocca aperta i tantissimi fan dell’intramontabile diva che piace a tutti

Oltre l’età anagrafica e ogni epoca. Quando negli anni Ottanta Sabrina Salerno faceva innamorare tanti italiani per la sua bellezza e il fisico mozzafiato si viveva in un altro periodo con l’Italia ben diversa dall’attuale.

Ne è passato di tempo ma l’attrice e cantante genovese non passa mai di moda e oggi fa perdere la testa ai figli di chi era giovane trent’anni fa. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre un milione e centomila followers e ogni volta che pubblica uno scatto fa incetta di cuoricini.

In queste settimane è stata ancora una volta al sotto i riflettori per la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Ottimo il suo percorso che si è concluso perà al terzo con posto in coppa con Peron. Con la coppia terzo posto anche per Morgan e Alessandra Tripoli.

Sabrina Salerno si rilassa: la foto

La showgirl in queste ore ha incendiato il web con i contenuti caricati sul proprio profilo Instagram con foto e Stories. Ha pubblicato una foto con tag a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, probabilmente in hotel. È in bagno in accappatoio bianco con reggiseno nero.

Sole le pose e gli sguardi, a giudicare dai commenti, fanno impazzire. Vestita allo stesso modo ma con pose leggermente diverse ha caricato varie Stories che hanno avuto molto successo. La Salerno dopo le fatiche di Ballando con le stelle si sta godendo un momento di relax in questi giorni di festa. “È arrivato il momento di fermarsi”, è infatti la didascalia alla foto.

