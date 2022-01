regina-elisabetta,-grave-lutto:-un-altro-straziante-addio

Per la Regina Elisabetta, ancora il grave lutto: un altro straziante addio dopo la morte del principe Filippo e di altri amici.

La devota dama di compagnia della Regina Elisabetta è morta poche settimane dopo la morte di un secondo amico intimo in una doppia tragedia reale. Qualche mese fa, come noto, la sovrana è anche rimasta vedova del principe Filippo d’Edimburgo, suo consorte. Lady Farnham, 90 anni, era una stretta confidente della regina.

Era in auto al fianco di Sua Maestà sulla strada per il giorno del Giubileo di Diamante nel 2012, quando il principe Filippo era troppo malato per partecipare. Lady Farnham ha anche accompagnato la coppia in tournée reali durante i suoi 44 anni di servizio per la regina. Oggi arriva la notizia della sua morte, che ha scioccato la Regina Elisabetta.

Una fonte reale ha detto al The Telegraph: “È molto triste per la regina. Tutti amavano Lady Farnham, era sempre così di buon umore. Era anche una donna molto affascinante e attraente. Era sempre molto generosa con le nuove persone che si univano alla famiglia”. La fonte prosegue: “Non è stato un buon anno per la regina: perdere suo marito e poi la duchessa di Grafton e ora Lady Farnham”.

Il lutto per la Regina Elisabetta: l’addio a Lady Farnham

Si legge ancora nella breve nota: “Erano cari amici che hanno sostenuto la Regina nei doveri ufficiali. Sfortunatamente una triste conseguenza di vivere una vita lunga è che devi dire addio a molte persone a cui tieni”. Lady Farnham, che era sposata con Barry Maxwell, il dodicesimo barone Farnham, è morta a casa il 29 dicembre.

La sua morte è la seconda tragedia che colpisce la regina dopo la morte di una cara amica, la duchessa di Grafton Ann Fortune FitzRoy, all’inizio di dicembre. La regina è ancora in lutto per il principe Filippo, scomparso lo scorso aprile all’età di 99 anni. Ha commosso gli spettatori fino alle lacrime il giorno di Natale mentre faceva riferimento al suo amato marito nel suo discorso annuale.

La Regina Elisabetta nel suo discorso ha pronunciato queste parole: “Sebbene sia un momento di grande felicità e buon umore per molti, il Natale può essere difficile per coloro che hanno perso i propri cari. Quest’anno, soprattutto, ho capito perché”. La coppia reale è stata sposata per ben 73 anni.

