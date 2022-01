Oroscopo di Branko 4 gennaio: salute, fortuna e amore di martedì

Ariete – Siete ancora alle prese con le abbuffate di questi ultimi giorni, avete bisogno di recuperare un po’ di forma fisica. Evitate ore piccole e di abbuffarvi con il cibo sulla scia delle feste. Sport, tisane e relax saranno i giusti alleati per oggi.

Toro – L’oroscopo di oggi è generoso con voi: la Luna vi sorride. E quante idee da realizzare che ronzano in testa. E’ la giornata giusta per darvi da fare e mettere nero su bianco i vostri progetti futuri.

Gemelli – Proprio oggi grazie al transito repentino di Giove e Saturno sentirete aria di novità e sarete investiti da una rinnovata energia. Novità entusiasmanti nell’aria, nuove amicizie e nuove relazioni vi attendono all’angolo di questa giornata.

Cancro – Oggi si fattura! Durante la giornata di oggi saranno favorite vendite e compravendite. Cosa aspettate? Gli affari chiamano e voi dovete rispondere. Periodo buono per vendere i vostri bene se lo volete veramente e non avete mai avuto il coraggio di farlo definitivamente.

Leone – Problemi finanziari in vista! Il nuovo anno non parte al meglio per voi: durante questo periodo sarete chiamati a gestire questioni legati alla banca: forse mutui e prestiti vi stanno stressando troppo.

Vergine – Cari amici della Vergine, oggi avrete la prova che gli affari e gli investimenti di questi ultimi mesi sono andati a buon fine. Ora dovrete soltanto godervi i tanto sperati risultati.

Bilancia – La vostra vita prenderà una nuova piega a patire proprio dalla giornata di oggi. Lasciate da parte il pessimismo e approfittate del nuovo anno per riscoprirvi ottimisti e capaci di realizzare i vostri progetti più reconditi.

Scorpione – Oggi ci sono occasioni nell’angolo in ogni dove. Il vostro oroscopo è molto positivo e invitante, dovete solamente stare allerti e cercare di cogliere al volo tutto ciò che vi si può presentare.

Sagittario – Oggi sarete in piena forma e di ottimo umore. Confidate nelle stelle che guideranno in questa fantastica giornata e non ponete inibizioni al fato. Siate entusiasti della vita.

Capricorno – I problemi non sono sempre degli ostacoli, anzi. Nella maggioranza dei casi sono delle occasioni di crescita e sviluppo personale. Oggi sfruttate al meglio i problemi che avete superato nel passato.

Acquario – Per voi rimanere chiusi in casa durante le feste per riposare è stato tutt’altro che pacifico. Non vedevate l’ora di iniziare a lavorare, ed eccovi serviti.

Pesci – Sembra proprio che oggi nessuno sia in grado di comprender il vostro stato d’animo. State alla larga da amici e partner per po’ al fine di evitare discussioni inutili o rotture improvvise.

