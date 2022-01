noemi-baratto,-rabbia-per-l’attesa-del-tampone:-“lo-trovo-assurdo”

Noemi Baratto, concorrente di “Uomini e Donne” polemizza contro la lentezza dei risultati dei tamponi. La donna risulta positiva al Covid.

Noemi Baratto, ex concorrente del programma di Canale 5 “Uomini e Donne” come corteggiatrice del tronista Matteo Fioravanti, ha raccontato di una brutta disavventura. La concorrente dello show di Maria De Filippi ha lamentato la lentezza dell’esito di un tampone. (CLICCA QUI per vedere tutte le puntate del programma)

POTREBBE INTERESSARTI: Uomini e Donne, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo: perché corteggio Gemma

Noemi perde la pazienza affermando la mancanza di professionalità di coloro che in questi giorni sono a lavoro per analizzare i tamponi. Dopo l’attesa però la donna è risultata positiva al Covid-19 e si è sfogata sul suo profilo Instagram.

Baratto ha affermato che non è possibile aspettare molto tempo per prendere coscienza del proprio quadro clinico. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha attaccato direttamente chi gestisce il sistema sanitario che ha fatto attendere lei e la sua famiglia cinque giorni per avere i risultati.

La sua preoccupazione era fondata principalmente perchè voleva che venisse validata la quarantena a partire dal momento in cui viene certificata la positività. Dunque i risultati arrivati in ritardo andrebbero ad annullare i giorni di quarantena fatti in precedenza.

Chi è Noemi Baratto

L’ex concorrente di “Uomini e Donne” nasce a Napoli dove vive e lavora come parrucchiera. Noemi è nota nel mondo dello spettacolo per essere uscita dal programma di Canale 5 insieme al tronista Matteo, dopo un corteggiamento durato meno di due mesi.

POTREBBE INTERESSARTI: Fabrizio Corona paparazzato a Cortina con la nuova fidanzata

Matteo infatti è stato folgorato dalla bellezza e dal carattere della napoletana e non ha aspettato i tempi del programma, decidendo di scegliere lei. Noemi Baratto ha un profilo Instagram piuttosto noto, arrivando quasi a 200mila followers.

The post Noemi Baratto, rabbia per l’attesa del tampone: “Lo trovo assurdo” appeared first on Ck12 Giornale.