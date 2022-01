Meteo 3 gennaio: ancora stabile ovunque, quando cederà l’alta pressione

L’alta pressione sta iniziando e cedere e il meteo per il 3 gennaio prevede un tempo stabile ma caratterizzato da nebbia e aria fredda.

Il meteo per il 3 gennaio si prevede stabile in tutta l’Italia dove le temperature potranno ancora superare i 15 gradi da Nord a Sud. Durante la settimana però l’alta pressione tenderà ad abbandonare la Penisola per far posto ad una perturbazione atlantica.

Intorno a mercoledì 5 e giovedì 6 ritornerà un clima freddo, maltempo e intensificazione del vento. Ovunque ci sarà un calo termico con valori aderenti alla stagione invernale. Per quanto riguarda la giornata di oggi, si prevede nebbia soprattutto nelle aree settentrionali, le zone costiere adriatiche, Liguria, Toscana, Umbria, settori tirrenici e Sardegna occidentale.

In particolare in Toscana le nuvole in addensamento potrebbero portare piogge di intensità moderata. Le temperature non subiranno variazioni mentre i venti tenderanno a rinforzarsi. Ecco le previsioni meteo nello specifico:

Meteo Nord Italia 3 gennaio 2022

Al Nord Italia si prevede un cielo nuvoloso soprattutto sulle zone della Pianura Padana. Al pomeriggio non si prevedono fenomeni associati e ci saranno ampie schiarite soprattutto sui settori alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo piogge sulla Liguria e nuvole sulle pianure.

Centro

Al mattino si prevedono nuvole in Toscana, Umbria, Lazio e sulla, ma senza fenomeni annessi, salvo sui settori toscani settentrionali. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite. In serata clima asciutto e con addensamenti delle nuvole sulla costa.

POTREBBE INTERESSARTI: Francesco soccorre la sorella dopo l’incidente, lei muore: “Perdonami”

Sud e Isole Maggiori

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti più compatti sulle coste. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità compatta su tutti i settori, maggiori spazi di sereno tra Calabria e Sicilia.

The post Meteo 3 gennaio: ancora stabile ovunque, quando cederà l’alta pressione appeared first on Ck12 Giornale.