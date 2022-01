Laura Freddi e Paolo Bonolis: perché si sono lasciati, il rapporto oggi

Laura Freddi, ex moglie di Paolo Bonolis, racconta la loro relazione di cinque anni e perché è finita tra di loro.

Paolo Bonolis è attualmente sposato con Sonia Bruganelli, ma in passato ha intrattenuto una relazione con Laura Freddi. La donna dichiara dopo vent’anni il motivo della loro separazione.

La coppia si è conosciuta nel programma storico “Non è la Rai“, e da lì è scoccata la fiamma che ha portato Laura e Bonolis a sposarsi nel 1990. Dopo 5 anni però hanno annunciato al pubblico di essersi lasciati, lasciando tutti sorpresi.

Laura Freddi, la nuova opinionista della sesta edizione del reality show di Canale 5, GF Vip, (CLICCA QUI per vedere gratuitamente in streaming la diretta del programma) ha raccontato il motivo che li ha spinti ad allontanarsi. La donna in un’intervista ha raccontato che tra di loro c’era ancora amore, ma lui non era pronto ad avere una famiglia. Bonolis infatti aveva già due figli con la sua ex moglie Diane Zoeller, mentre la showgirl premeva per diventare madre.

Tra i due però si sono lasciati in buoni rapporti e tra i due è continuata un’amicizia speciale. L’ex moglie ha anche un buon rapporto con l’attuale moglie, Sonia Bruganelli, con il quale Bonolis si è sposato nel 2002 e dalla quale ha avuto tre figli. Laura Freddi invece dopo la rottura con il presentatore ha conosciuto Claudio Casavecchia, l’imprenditore edile che ha sposato nel 2006. Il matrimonio però si è concluso solo due anni dopo.

L’opinionista è attualmente fidanzata con Leonardo D’Amico, ex fisioterapista per la Nazionale italiana di beach volley e padre della loro bellissima figlia Ginevra. Leonardo è un fisioterapista molto rinomato nel campo oltre ad essere anche un ex atleta: giocava infatti a beach volley. Classe 1973 l’uomo ha intenzione di convolare a nozze con la sua fidanzata.

Dunque nonostante la rottura con Paolo Bonolis la showgirl ha mantenuto i rapporti con il presentatore e oggi tra loro c’è una bella amicizia che coinvolge anche le loro rispettive nuove famiglie.

