“La vecchiaia gli ha dato alla testa”. Galimberti travolto dalla polemica: le parole a In Onda che scatenano la bufera | Video

Umberto Galimberti contro i no vax. In collegamento con In Onda, il programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, l’accademico nonché firma di Repubblica si dice a favore dell’obbligo vaccinale: “L’unica arma per sconfiggere il virus è il vaccino”. Poi l’attacco a chi non è vaccinato: “I no vax infettano, non possono imporci una vita claustrale. Far diventare un reato non vaccinarsi? Perché no”.

Proprio pochi giorni fa Galimberti è finito assieme alla De Gregorio nel mirino di Nicola Porro. “Parlando esclusivamente del super green pass e dei nemici del popolo no vax, che secondo lo stesso Galimberti seminerebbero impunemente la morte tra la collettività, ho assistito al solito, deprimente spettacolo di – se così vogliamo definirla – informazione totalmente a senso unico”, era stata l’accusa del conduttore di Mediaset. E ancora: “Una informazione che, per quel che segue, si guarda bene del leggere e confrontare i numeri, limitandosi a gettare in pasto al popolo dei telespettatori tutta una serie di scemenze all’ingrosso da far impallidire le macchiette di Maurizio Crozza”.

E infatti il web insorge. Su Twitter sono in molti a non condividere l’uscita di Galiberti che, successivamente, aggiunge anche: “Quando ho proposto di far ripetere gli anni scolastici, i ragazzi erano d’accordo ma i professori no”. Immediato il commento di un utente che ironizza: “Come diceva albertone nostro ‘la vecchiaia è na’ brutta bestia, chi je piglia alle gambe, chi je piglia la testa” galimberti cammina benissimo’”. E il dibattito si infiamma.