katia-ricciarelli-sotto-accusa:-“sta-truccando-il-grande-fratello”

Il mondo dei social sembra aver puntato la Ricciarelli. Ora Katia è il nemico numero uno di tanti telespettatori accaniti del Grande Fratello VIP. Ma per quale motivo? Secondo i più, Katia Ricciarelli avrebbe cercato di truccare il gioco, tramando nell’ombra. Avrebbe infatti preso accordi per orientare a suo tornaconto le nominations.

Se davvero la concorrente Katia Ricciarelli avesse manipolato gli altri ospiti della casa del Grande Fratello o agito in maniera non limpida per pilotare le nominations, Signorini dovrebbe ora squalificarla. Così vuole infatti il regolamento. Ma cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Katia Ricciarelli sta davvero truccando il gioco?

Il web accusa la Ricciarelli: vuole truccare il gioco!

Secondo i telespettatori più attenti, nel GF VIP la Ricciarelli, come una vera eminenza grigia, avrebbe preso il comando di un governo ombra, composto da membri importanti della Casa. A quale fine? Per decidere chi mandare via. Ovvero per togliere di mezzo tutti i personaggi sgraditi alla soprano. In particolare, Katia ce l’ha a morte con Jessica e Lucrezia Selassié. E per stasera, la nostra cantante lirica si sarebbe appunto accordata con Eva Grimaldi e Soleil Sorge per far fuori le sue sorelle…

Questa ovviamente è solo una ricostruzione. O meglio, è così che il popolo del web, quasi all’unanimità, interpreta il comportamento di Katia. La soprano, secondo questa teoria del complotto, avrebbe già convinto la Grimaldi e la Sorge, e in queste ore starebbe lavorando per ottenere il consenso di Davide Silvestri e Barù. Giucas Casella e Manila Nazzaro sarebbero già sue pedine. Anche se, proprio oggi, fra la soprano e la ex Miss Italia c’è stata una lite abbastanza rumorosa…

Chi sono gli avversari della Ricciarelli?

Oltre alle sorelle Selassié, tra i nemici della soprano ci sarebbero Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. E, uno a uno, vorrebbe farli tutti fuori. In realtà, non si potrebbe. Il regolamento vieta ai concorrenti di accordarsi per fare ostruzionismo o per accanirsi contro qualche ospite della casa.

In questo senso, se il popolo del web avesse ragione, la cantante lirica di Rovigo rischierebbe una squalifica. Ma il punto è capire se i telespettatori e i commentatori del GF VIP hanno ragione o, come al solito, si sono impressionati. A decidere sarà il boss supremo: Signorini.

