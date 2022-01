gippi-rondinella-e-i-pionieri-del-tatuaggio-in-italia:-i-nomi-celebri

Gippi Rondinella, fondatore del primo studio di tatuaggi a Roma, è uno dei pionieri del tatuaggio in Italia. Ecco chi è l’uomo diventato una “figura mitologica” nel settore, insieme agli altri pionieri del Paese.

Scopriamo quali sono stati i pionieri del tatuaggio in Italia, i primi grandi artisti grazie ai quali questo mondo ha preso il via anche nel nostro Paese: tra i nomi più importanti possiamo elencare Gippi Rondinella, Gian Maurizio Fercioni, Maurizio Fiorini e Marco Pisa.

Questi nomi sono celebri tra gli appassionati e, con il loro lavoro, l’arte del tatuaggio ha potuto conoscere una crescita e un progresso che hanno ispirato le generazioni successiva.

Gippi Rondinella: la storia del celebre artigiano del tatuaggio

La figura di Gippi Rondinella è certamente conosciuta e apprezzata in questo mondo, tanto da portarlo ad essere considerato “come una figura mitologica”, secondo quando riportato dal sito GcTattoo.

Nato nel 1949, dopo aver lavorato presso il Tattoo Art Studio di Fregene, nel 1986 ha dato vita al primo studio della sua città di origine, Roma, con il nome Tattooing Demon Studio. Rondinella, personalmente, si descrive come un artigiano e non come un artista: l’artigiano, a differenza di un artista, gode di meno libertà nell’esecuzione della sua opera in quando deve soddisfare i gusti del cliente, nonostante la possibilità di dare una sua interpretazione.

Per Gippi il tatuaggio non è decisamente una moda ma un elemento che fa parte della sua persona. La sua passione lo ha portato oggi a viaggiare per lavoro in diverse parti del mondo, partecipando alle Convention di tatuaggi.

Per quanto riguarda gli altri pionieri, Gian Maurizio Fercioni è un’altra figura decisiva. Nato a Milano nel 1946, si è dedicato agli studi artistici frequentando l’Istituto d’arte e l’Accademia di Belle Arti di Brera. All’inizio degli anni Settanta ha aperto il suo Queequeg Tattoo Studio & Museo, diventato noto in tutta Italia ma anche nel resto del mondo. Nel 2000, lo studio di Fercioni ha ricevuto il patrocinio da parte del Comune di Milano.

Ciò che contraddistingue i lavori di Fercioni è la sua abilità con le macchinette elettriche, insieme alla sua capacità di eseguire i tatuaggi a mano, usando la tecnica tradizionale giapponese che gli è stata trasmessa dal maestro tatuatore Horiyoshy III.

Gli altri due nomi celebri sono Maurizio Fiorini, nato nel 1929 a Montelupo (vicino Firenze) e Marco Pisa, di Bologna. Fiorini ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del tatuaggio durante il servizio militare come bersagliere, periodo in cui ha fatto il suo primo tatuaggio, per poi entrare a far parte degli esponenti più importanti con il suo studio Tattoo Museum Maurizio Fiorini.

Marco Pisa, prima di fondare il suo Art-tattoo studio, ha lavorato ad Amsterdam nello studio di Hanky Panky, celebre per la sua creatività e per aver fatto parte dei protagonisti della rivoluzione che ha coinvolto il mondo del tatuaggio negli anni Ottanta.

