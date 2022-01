diana-del-bufalo-nella-bufera-per-le-dichiarazioni-contro-il-vaccino

Diana Del Bufalo al centro di una bufera mediatica per le sue parole contro il Vaccino anti Covid: l’attrice sostiene che non funzioni.

Diana Del Bufalo, attrice e cantante, è stata ospite questa domenica 2 gennaio, al programma di Rai 1″Da noi…a ruota libera“. L’attrice della fiction “Che Dio ci aiuti” ha scatenato polemiche quando ha dichiarato di non essersi vaccinata e di ritenere inutile il siero contro il Covid-19.

Diana inoltre ha dichiarato sul suo profilo Instagram di non aver fatto il vaccino perchè incompatibile con il suo “cuore ballerino“. inoltre ha affermato che proprio il medico le ha sconsigliato di farlo e che lei è costantemente sottoposta ai tamponi per poter svolgere il suo lavoro.

Ma quello che ha destato più scalpore sono le sue dichiarazioni hanno destato una bufera mediatica che ha costretto l’attrice al silenzio per giorni. Molti dei suoi fan infatti non hanno apprezzato il modo in cui l’artista ha scherzato sul virus. L’ex fidanzata del presentatore Paolo Ruffini ha infatti affermato che il vaccino “non funziona” ed è “deludente”. Poi con schiettezza ha mandato a quel paese il vaccino. La scorsa estate invece Del Bufano ha pubblicato un video su Tik Tok in derite cantando le misure anti Covid imposte ai non vaccinati.

Nel corso dell’intervista non ha lasciato dichiarazioni in merito perché la puntata è stata registrata prima delle recenti dichiarazioni di Diana. A placare gli animi del pubblico ci ha pensato la presentatrice del programma Francesca Fialdini sui social. La donna ha dichiarato che i temi discussi dai protagonisti delle interviste passate non possono essere argomento di conversazione nella messa in onda perché le interviste sono registrate.

Nel corso dell’intervista, infatti, Diana Del Bufalo non ha mai fatto menzione al vaccino contro il Coronavirus e alla sua posizione in merito.

