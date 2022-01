d’alema-“minaccia”-di-tornare-nel-pd.-terremoto-al-nazareno,-“profonda-irritazione”

Massimo D’Alema accenna ad un ritorno nel Pd e al Nazareno sale la tensione. “Un augurio è che si faccia un passo avanti per la ricostruzione di una forza progressista. Non sarà proprio il partito che volevamo noi, ma alla fine secondo me vale la pena di portare questo patrimonio che noi rappresentiamo, questo punto di vista, nel contesto di una forza più grande”, ha detto Baffino nel corso del brindisi di fine anno di Articolo Uno.

“Un certo percorso volge al termine. Il dibattito delle Agorà è il modo migliore per arrivare attraverso il confronto e la convergenza delle idee, non in modo burocratico, a una ricomposizione che appare necessaria”, ha proseguito D’Alema.

Parole le sue che agitano il Pd. Dal Nazareno, rilevano alcune fonti, fanno sapere che nel Partito democratico si registra “profonda irritazione” per le dichiarazioni pronunciate venerdì scorso da D’Alema in riferimento alle vicende del partito. “Il Pd da quando è nato, 14 anni fa, è l’unica grande casa dei democratici e progressisti italiani”, scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il segretario Enrico Letta. “Sono orgoglioso di esserne il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell’interesse dell’Italia Nessuna malattia e quindi nessuna guarigione. Solo passione e impegno”.