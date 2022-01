covid:-malpezzi-(pd),-‘garantire-scuola-in-presenza,-no-posticipo-riapertura’

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre messo al centro la scuola e lavorato per garantire la didattica in presenza e in sicurezza e anche l’impegno per trovare risorse aggiuntive in legge di bilancio va letto in questa direzione. Ha fatto bene la responsabile scuola del Pd Manuela Ghizzoni insieme ai capigruppo della Commissione istruzione, Di Giorgi e Rampi a ribadirlo con forza anche oggi”. Così la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi, su Fb.

“Le scuole devono ripartire in sicurezza e sono certa che il governo lavorerà in questa direzione, sostenendo le istituzioni scolastiche in questa fase complessa. Il posticipo della riapertura delle scuole non può e non deve essere tema all’ordine del giorno. I nostri ragazzi hanno bisogno di riappropriarsi della normalità del tempo scuola. È a loro che dobbiamo pensare. Bambine e bambini che hanno incominciato la prima elementare nel settembre del 2019 non hanno ancora vissuto la normalità di un anno scolastico. Penso che sia nostro dovere garantire questa normalità a loro e a tutte le studentesse e gli studenti”.