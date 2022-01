covid:-malpezzi-(pd),-‘garantire-scuola-in-presenza,-no-posticipo-riapertura’-(2)

(Adnkronos) – “La variante Omicron -prosegue Malpezzi- con la sua contagiosità rappresenta un problema per le scuole ma abbiamo gli strumenti per garantire il pieno esercizio del diritto allo studio. Da una parte però è importante che il governo incrementi le risorse per consentire alle Istituzioni scolastiche di mettere in campo tutte le misure di intervento necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici; acquistare i dispositivi necessari; estendere l’uso della mascherina ffp2 a ragazzi, docenti e personale scolastico; mantenere in servizio fino al termine dell’anno il personale necessario; sanificare gli ambienti anche attraverso sistemi di areazione adeguati, indicando le modalità per acquistarli”.

“Dall’altra parte è indispensabile accompagnare le famiglie con messaggi e informazioni chiare sui vaccini, dissipando i dubbi e le preoccupazioni rispetto alla fascia 5-11 che oggi è la più scoperta. Abbiamo bisogno che anche per questa fascia si incrementi il numero dei vaccinati e dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti possibili. I vaccini sono sicuri, anche per i più piccoli. E i danni da covid e da long covid, in quella fascia d’età, dovrebbero allarmarci tutti”.