Chiara Ferragni, primo tampone dopo la positività: l’esito

Chiara Ferragni era risultata positiva insieme al marito Fedez. Oggi con una serie di Stories su Instagram ha aggiornato i followers

Lo 27 dicembre Chiara Ferragni e Fedez avevano annunciato ai propri followers di essere positivi al Covid. Entrambi con la mascherina, avevano precisato che per fortuna Leone e Vittoria, i due figli, erano negativi.

Oggi, come nella prima occasione, sempre tramite una serie di Stories nIstagram hanno dato un nuovo aggiornamento ed è quello che i fan speravano di sentire, anche se le felicità è a metà.

Chiara è risultata negativa: “Primo selfie senza mascherina, perché sono negativa”, ha scritto come didascalia a una foto con la piccola Vittoria. Con le Stories ha invece spiegato che sono passati otto giorni da quando ha saputo di essere positiva e che già due rapidi hanno dato esito negativo e ora “anche da tampone ufficiale” risultata tale.

Chiara Ferragni negativa, Fedez ancora positivo

La felicità in casa Ferragnez è comunque a metà perché purtroppo non si può dire lo stesso per il marito Fedez, ancora positivo. Per avere buone notizie sul miglioramento delle condizioni di salute del cantante bisogna ancora attendere, “ma spero sia una questione di giorni”, dice in merito al marito che ancora non si è liberato dal Covid.

Francesca Ferragni, incinta la sorella dell’influencer

In queste ultime settimane che sono risultate un po’ difficili per la famiglia Ferragni è arrivata la buona notizia, la gravidanza di Francesca, sorella di Chiara. Riccardo Nicoletti è il compagno e la terza sorella è meno famosa rispetto a Chiara e Valentina. La donna è lontana dal mondo dello spettacolo e dai suoi riflettori e lavora a Cremona come dentista.

