che-fine-ha-fatto-barbara-d’urso:-vacanze-e-relax-con-l’errore

Come noto, Pomeriggio 5, il contenitore del pomeriggio di Canale 5 che è condotto da Barbara D’Urso, non è andato in vacanza durante le festività natalizie. Al posto della popolarissima presentatrice campana, infatti, in una formula che è divenuta ancora più all news e senza gossip o quasi, in questi giorni c’è Simona Branchetti.

La storica trasmissione sta perdendo la sfida con la diretta concorrente di Raiuno. La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, è nettamente in testa. Già prima della sospensione della conduzione da parte della D’Urso, i numeri non erano dalla sua parte, ma sembra che ora abbia perso ulteriori punti di share.

Insomma, in tanti sono i telespettatori che invocano la Barbarona nazionale chiedendone il ritorno al più presto in tv. Questo perché a quasi 65 anni la conduttrice è ancora amatissima dal pubblico e tanti sono i fedelissimi delle sue trasmissioni, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, nonostante negli anni si è parlato di una “fiducia” incrinata.

L’errore di Barbara D’Urso diventato virale sul web

Nel frattempo però la conduttrice si sta godendo un po’ di meritato relax e anche lei quest’anno ha scelto di restare in Italia e di non ripiegare su mete esotiche. Verosimilmente è in Trentino e si sta godendo il meritato relax: pochissimi minuti fa, attraverso le sue Instagram Stories, ha pubblicato alcuni brevi video del suo meritatissimo caffeuccio.

Invece, in precedenza ha postato una storia che non è passata inosservata, soprattutto per l’errore da penna rossa commesso dalla popolare conduttrice, che in passato è stata anche iscritta all’albo dei giornalisti. La segnalazione arriva direttamente da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano.

Carmelita e i problemi con l’italiano. pic.twitter.com/C58g1kK1F7 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 2, 2022

“Carmelita e i problemi con l’italiano”, rileva il giornalista su Twitter, postando uno screenshot della storia. La D’Urso passeggia tra i boschi di montagna e commenta con “C’è la faro????” (sic!). Lo strafalcione è talmente evidente che suscita ilarità tra i commenti al post del giornalista.

