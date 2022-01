BlackBerry, è finita un’epoca: non saranno più utilizzabili

I BlackBerry non funzionerano più, comunicata la data ufficiale: addio agli smartphone iconici degli anni 2000

Una storia che resterà tale, senza futuro. Addio ai BlackBerry, i primi smartphone con tastiera incorporata prima che arrivassero quelli che oggi tutti abbiamo in tasca con il solo schermo.

La società canadese ha comunicato che a partire dal 4 gennaio i dispositivi non funzioneranno più. In realtà non è il primo annuncio in tal senso e già nel 2020 l’azienda aveva fatto sapere che sarebbe rimasto solo un ricordo di quel tipo di telefono.

L’annuncio è ora ufficiale con tanto di data che metterà fine all’uso dei dispositivi. “I servizi legacy di BlackBerry 7.1 OS e dei precedenti, come per BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 e le precedenti, non saranno ulteriormente disponibili a partire dal 4 gennaio 2022”, si legge nella comunicazione.

Non solo non ci sarà la connessione Wi-Fi e il traffico dati ma neanche la possibilità di chiamare, inviare o ricevere SMS e neanche di telefonare ai numeri di emergenza. Insomma, non si potranno usare neanche come dei semplici telefoni cellulari che hanno preceduto gli smartphone.

Addio al BlackBerry, i motivi

Il motivo di questa decisione è semplicemente la sconfitta con gli smartphone touchscreen che hanno portato a un lento e inesorabile declino, nonostante i tentativi di rilancio. Inizialmente (e forse con molto ritardo) erano stati prodotti dispositivi con la tastiera sullo schermo e in un secondo momento c’era stato il passaggio al sistema Android, mettendo il soffitta il proprio sistema operativo del quale l’azienda era proprietaria.

L’ultimo tentativo di restare a galla è stata la progettazione di smartphone con connettività G5, ma l’idea è rimasta su carta e non è mai stato immesso nel mercato nulla del genere.

