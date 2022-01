Belen Rodriguez, un biglietto per umiliare in pubblico Antonino. Pubblica questa roba: una gogna | Guarda

Dov’è Antonino Spilabese? Belen Rodriguez va in vacanza e, a quanto pare, del suo fidanzato (padre di Luna Marì) non c’è traccia. Cosa è accaduto?

Secondo rumors, la Rodriguez partirà per una vacanza all’estero all’insegna del relax dopo aver trascorso le festività natalizie con la sua famiglia. “Andrà all’estero”, raccontano i ben informati. Meta segreta, almeno per adesso. Ma c’è un grande assente: Antonino Spinalbese. I rapporti con lui si sarebbero raffreddati. Anche il settimanale Chi, diversi mesi fa, aveva parlato di una fibrillazione poi rientrata. E adesso? Tutto sembrerebbe precipitato.

Belen Rodriguez condivide con i suoi followers, più di 10 milioni, l’inizio del 2022, tra relax e partenze. Gli ultimi giorni dell’anno scorso li ha trascorsi con mamma Veronica, papà Gustavo, la sorella Cecilia e il cognato Ignazio Moser. Il primo giorno dell’anno, invece, in sauna. E c’è un altro dettaglio: Belen ha sfoggiato nelle stories di Instagram il suo nuovo taglio di capelli. Belen Rodriguez con la frangetta è la novità del 2022.

La showgirl sui social decide di partire e mostra i documenti d’imbarco: prima Madrid poi Montevideo, in Uruguay, questa è la destinazione dell’ultimo viaggio di Belen. Che non parte sola, ma con la sua storica amica Patrizia Griffini. Di Antonino Spinalbese non c’è traccia. Poi scatta alcune foto in aereo, durante il volo. Belen mostra le pagine dei libri che ha letto prima dell’arrivo. E spunta questa frase: “Stai sempre vicino a persone che stanno bene e lascia che chi si lamenta costantemente faccia la sua strada. Scegli con cura gli amici e i compagni di viaggio, che a star vicini a gente felice, si vive comunque meglio”. Potrebbe essere un messaggio in codice a Spinalbese. Condizionale d’obbligo.