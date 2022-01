belen-in-fuga-dall’italia:-patrizia-griffini-con-lei,-ecco-che-fine-ha-fatto

La showgirl Belen Rodriguez si prende una pausa e va in fuga dall’Italia, vacanze in Uruguay: Patrizia Griffini con lei, ecco che fine ha fatto.

Fuga dall’Italia senza figli e insieme all’amica di sempre per Belen Rodriguez: la showgirl argentina ha deciso di staccare tutto e di andarsene in Uruguay. Non ci sono con lei né Santiago, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, né a quanto pare la piccola Luna Marì, nata lo scorso luglio dalla relazione con Antonino Spinalbese.

E non c’è nemmeno quest’ultimo: i due sembrano essere sempre più distanti, mentre chi non fa mai mancare il proprio affetto e la propria vicinanza alla showgirl e modella è una sua carissima amica. In viaggio nel suo continente d’origine, infatti, Belen ha deciso di andarci proprio con lei, Patrizia Griffini.

Ve la ricordate? Ebbene sì, molti di voi la ricordano Patrizia Griffini, la Pettineuse del Grande Fratello 5. Da una decina d’anni ormai, lei e Belen sono le migliori amiche: nel frattempo, nelle loro vite di uomini ne sono passati diversi. Eppure quel rapporto resta davvero solido e oggi è lei ad accompagnare in vacanza la showgirl argentina.

Patrizia Griffini e Belen: l’amicizia è più forte di qualsiasi relazione

Che sembra dover dimenticare una storia d’amore finita male e sulla quale aveva investito molto, ovvero quella con Antonino Spinalbese. I due continuano a non confermare, né smentire le indiscrezioni sulla fine del loro rapporto, ma è sempre più chiaro che la rottura ci sia stata. E così ecco che Belen Rodriguez sceglie di andarsene per un periodo di vacanza via con l’amica Patrizia Griffini.

Nata a Verbania il 29 gennaio del 1965, la Pettineuse del Grande Fratello 5 condivide con Antonino Spinalbese anche la stessa passione: è infatti una parrucchiera ed hair stylist davvero molto famosa. Quando una quindicina di anni fa entrò nella casa più spiata d’Italia, spiegò di essere rimasta dolorosamente orfana di padre quando era piccola e di essere molto legata alla sua mamma.

Sempre all’epoca, aveva spiegato di essere uscita da poco da una lunga relazione, durata addirittura quindici anni. Rispetto ad altri personaggi usciti dal reality, compreso Jonathan Kashanian, il vincitore di quell’edizione, Patrizia Griffini è stata abbastanza lontana dal mondo dello spettacolo e oggi gestisce il salone di bellezza Cotril a Milano.

