“avranno-una-vita-difficile”,-i-polemici-auguri-per-il-2022-di-maurizio-battista

Inizia con un grande successo teatrale ed una aspra polemica social il 2022 del comico romano Maurizio Battista. Ecco cosa è successo



Lo spettacolo Tutti contro Tutti è sold out in tutti i teatri di Italia ed in particolare al Teatro Olimpico di Roma

Il 2022 di Maurizio Battista è inziato come è finito. Alla grande. La riprova è il grandissimo successo di pubblico e di critica che sta ricevendo il suo spettacolo Tutti contro Tutti, sold out in tutti i teatri di Italia ed in particolare nel teatro “di casa”, il Teatro Olimpico.

—>>> Leggi anche: GF Vip, la rabbia della moglie tradita: “Adesso racconta tutta la verità”

Lo spettacolo che vede il comico romano come protagonista si avvale della preziosa e, come sempre, molto divertente ed intelligente partecipazione di Dado che con le sua canzoni nonsense è una vera ciliegina sulla torta del già gradevolissimo show.

Gli auguri social di Maurizio Battista

Ma se da un lato a livello artistico va tutto davvero a gonfie vele l’anno appena finito, e in paralellelo quello appena iniziato, per Maurizio Battista è stato complicato a livello personale ed in particolare sul versante affettivo.

—>>> Ti potrebbe interessare anche: Scherzi a Parte, Michele Cucuzza ha assistito ad un borseggio

Dopo anni di vita di coppia, cinque per la precisione, con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Alessandra Moretti, Battista è tornato single.

E la fine del rapporto con la Moretti ha portato strascichi polemici soprattutto quando il comico, con un discusso post facebook, ha annunciato la fine della convivenza e la volontà di essere al fianco, in ogni momento possibile, alla figlia Anna di 5 anni.

Il post di Maurizio Battista ha letteralmente scatenato la rabbia di Alessandra Moretti che sia sui social che in alcune interviste pubbliche ha stigmatizzato la sostanza ed i toni del comico. “Perché non dice la verità?”, “Perchè non racconta il vero motivo della fine della nostra storia?”.

Battista ha incassato in silenzio la reprimenda ma, con il post degli auguri di Buon Anno, si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa.

Nel video sopra citato Battista augura il meglio ai suoi fan e a sua figlia aggiungendo una postilla polemica: “Auguri a tutti i bambini – dichiare dal popolare social network – e soprattutto ai maschietti che avranno una vita difficile”.

Chiaro e diretto il riferimento alla separazione da Alessandra Moretti ed al portato emotivo ed economico che la fine della storia sta comportando. La replica dell’attrice non si farà attendere.

The post “Avranno una vita difficile”, i polemici auguri per il 2022 di Maurizio Battista appeared first on Ck12 Giornale.