Anticipazioni Report: la sanità pubblica italiana e Amazon

Anticipazioni Report, questa sera tornano le inchieste con il primo appuntamento dell’anno: sotto la lente d’ingradimento la salute

La squadra di Sigfrido Ranucci è pronta a scendere di nuovo in campo attenzionando vari aspetti che sono quotidiani per noi ma non sempre ci soffermiamo a pensare cosa c’è dietro, come funzionano.

Aprirà la puntata del 3 gennaio l’inchiesta di Michele Buono in collaborazione con Edoardo Garibaldi che riguarderà la sanità italiana, anzi, le sanità. Bisogna parlare al plurale perché il sistema è diviso in venti diversi entità quante sono le regioni.

Ma i sistemi regionali non sempre interagiscono tra loro, non si parlano nella condivisione di dati e questo porta a un danneggiamento del prodotto finale: la salute di tutti e la salvaguardia della vita. Con migliori tecnologie e maggiore organizzazione la situazione può migliorare, soprattutto in tempi di pandemia.

Report, i servizi su Amazon e il Grana

Il servizio di Emanuele Bellano con Greta Orsi riguarda invece di Amazon. Il colosso dell’e-commerce, nato per la vendita dei soli libri, oggi ha ogni tipo di bene. Un grande sistema che ha mandato in crisi non solo il negozio tradizionale ma anche i centri commerciali. Amazon non è solo vendita ma anche distribuzione e logistica. Tocca vari aspetti del mercato e Report ha documentato che non è tutto oro con pagamenti sospesi o negati.

Rosamaria Aquino ha posto attenzione su un tema gastronomico importante, Grana e latte, prodotto Dop ma non sempre tale perché ci sono similari non originali e che vengono confuse con il tipico formaggio nostrano.

Un viaggio che dalla patria del Grana, l’Emilia Romagna, arriva in Repubblica Ceca con il rischio che il latte Dop si possa confondere con quello spacciato per tale.

