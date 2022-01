alberto-angela-cita-il-marchese-del-grillo:-“io-so’-io…”,-poi-si-ferma

Alberto Angela, tornato con le nuove puntate di “Meraviglie – La penisola dei tesori”, ha regalato agli spettatori una storica citazione tratta da “Il Marchese del Grillo”, proprio mentre si trovava sulla scalinata di Palazzo Pfanner a Lucca, set del celebre film.

Alberto Angela è tornato in prima serata su Rai 1 con la nuova edizione di “Meraviglie – La penisola dei tesori”: dopo “Stanotte a Napoli”, speciale di Natale che ha raccontato la bellezza della città, è arrivata la quarta stagione della serie che mostra i patrimoni Unesco in Italia.

La stagione precedente è stata segnata dalla pandemia Covid e dal lockdown, a causa dei quali ci sono stati dei rallentamenti nella produzione. Per questa edizione, trasmessa a partire dal 28 dicembre per quattro settimane, ci saranno nuovi ed entusiasmanti viaggi.

Alberto Angela: la prima puntata della nuova edizione di “Meraviglie”

La prima puntata di “Meraviglie” è partita da Procida, nominata Capitale italiana della cultura 2022, passando per Ischia e visitando la spettacolare Piscina Mirabilis di Bacoli. In seguito Alberto Angela ed il suo team sono passati per Lucca e, infine, in Val d’Aosta, presso il Parco Nazionale Gran Paradiso.

A Lucca, presso il Palazzo Pfanner, Alberto Angela ha citato una battuta famosa tratta dal film “Il Marchese del Grillo”, diretto da Mario Monicelli e uscito all’inizio degli anni Ottanta, con una delle interpretazioni di Alberto Sordi più amate dagli spettatori.

Dall’alto della scalinata del meraviglioso Palazzo, set del film, Angela ha esordito rivolgendosi al pubblico e affermando che si trovava in un ambiente che per molti sarebbe dovuto essere “famigliare, visto in un film”. Il conduttore, in seguito, ha esclamato la frase tratta da “Il Marchese del Grillo”: “Io so’ io…” fermandosi e tralasciando la conclusione più rude (“e voi nun siete ‘n cazz*”).

Per chi si fosse perso la puntata, e la citazione, o per chi desiderasse vederla un’altra volta, è possibile farlo su RaiPlay on demand. La nuove puntate di “Meraviglie” verranno trasmesse ogni martedì in prima serata su Rai 1.

